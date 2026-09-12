В Менделеевске прошла премьера спектакля «Три» с Нелли Уваровой

В Менделеевске состоялась премьера спектакля «Три» с актрисой театра и кино Нелли Уваровой, известной широкой публике по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Постановка стала одним из событий Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».

«Три» – современное прочтение чеховских «Трех сестер», которое создатели называют спин-офом известного произведения. Спектакль режиссера Екатерины Половцевой поставлен по пьесе современного драматурга Наталии Мошиной «Розовое платье с зеленым пояском». В центре сюжета – героини, чьи истории позволяют по-новому взглянуть на персонажей Чехова и поговорить о том, что осталось за рамками оригинальной пьесы.

«Сценарий к постановке написала Наталия Мошина и как она сама рассказывала, что голоса этих героинь сами пришли и потребовали быть написанными. Это разговор с Чеховым, с его героинями, то, что осталось за скобками произведения «Три сестры», – поделилась Нелли Уварова.

Спектакль собрал полный зал. Для тех, кто не смог попасть в зрительный зал, в фойе организовали трансляцию постановки.

В первый день фестиваля также выступила актриса театра и кино Ксения Алферова. Она представила авторский литературный проект «Мой Пастернак», посвященный поэту.

Завтра на сцене выступят заслуженная артистка России, актриса «Мастерской Петра Фоменко» Полина Кутепова и актер Дмитрий Захаров. Они представят спектакль «Чемодан» по произведениям Сергея Довлатова. Завершит программу выступление Арсения Попова – актера и участника шоу «Импровизация», который представит литературно-юмористическую программу.