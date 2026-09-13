Путин: судьба человека не должна определяться гражданством или статусом

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Президент РФ Владимир Путин в обращении к церемонии открытия Международного фестиваля молодежи заявил, что судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком, статусом или происхождением.

Российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не зависела от этих факторов.

Путин обратил внимание на особенность русского языка: слово «мир» означает дружбу и согласие, и в то же время – планету, человечество, все страны и народы Земли. По его словам, это многое объясняет в характере многонационального народа России, в ее решениях и действиях. Президент добавил, что если Россия дружит, то крепко и надолго, а если живет по-соседски, то стремится к справедливости и уважению друг к другу.