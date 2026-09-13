«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1 в матче КХЛ

Фото: официальный портал хк "Нефтехимик"

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027, в котором «Нефтехимик» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев – 2:1.

Счет на четвертой минуте открыл нападающий «Адмирала» Энтони Камара с передач Дмитрия Завгороднего и Александра Волкова. «Нефтехимик» сравнял результат в середине первого периода – отличился Дамир Жафяров, которому ассистировали Евгений Митякин и Андрей Белозёров. На 47-й минуте Митякин вывел хозяев вперед.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды проведут по 68 матчей.