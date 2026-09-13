Теннисистка Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту. Общий призовой фонд US Open в 2026 году составил $108 млн, чемпионам выплатят рекордные $5,5 млн.

28-летняя Соболенко с октября 2024 года сохраняет статус первой ракетки мира. 14 сентября рейтинг WTA обновится – первая строчка впервые перейдет к 27-летней Рыбакиной. Спортсменка из Казахстана гарантировала его себе по результатам победы в четвертьфинале US Open.