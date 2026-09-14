Более 75% казанцев готовы сменить работу ради льготной ипотеки

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование» выяснили, что 24% работающих жителей Казани однозначно, а 52% скорее готовы перейти к новому работодателю, если он предложит привлекательную программу льготной ипотеки или иную жилищную поддержку. При этом 76% из них согласны на снижение зарплаты ради помощи с жильем.

Согласно результатам опроса, 40% местных жителей проживают в квартире или доме, находящемся полностью в их собственности, а 38% выплачивают ипотеку. Каждый пятый респондент пока не приобрел собственное жилье: 10% арендуют жилплощадь, еще 10% живут у родителей или родственников. Приобрести недвижимость им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода, а также высокие ставки по ипотеке (64%), высокая стоимость жилья (45%), нестабильность дохода (18%) и трудности с поиском подходящего объекта (9%).

Только 6% респондентов считают программы жилищной поддержки ключевым преимуществом работодателя на рынке труда, 18% назвали это важным, но не главным критерием, а 36% – приятным дополнением к остальным условиям.

Самым желанным форматом поддержки оказалась корпоративная ипотека по сниженной ставке – ее выбрали 38% опрошенных. В топ-5 также вошли полная или частичная компенсация процентов по ипотеке (36%), беспроцентная ссуда на первоначальный взнос (22%), компенсация платежей по ипотеке (18%), а также консультации по ипотеке и личным финансам (12%).

Три четверти (76%) опрошенных сообщили, что готовы сменить работодателя ради программы помощи с жильем. Они готовы пожертвовать частью ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе. В частности, 34% согласны получать до 5% меньше, 24% – на 6–10% меньше, а 16% готовы отказаться от 11–20% зарплаты. 26% хотели бы получить жилищную поддержку с первого рабочего дня, 32% готовы подождать окончания испытательного срока, а 8% – до шести месяцев. Только 8% согласились ждать возможности вступить в программу более полугода.