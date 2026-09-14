В Татарстане 14 сентября ожидается переменная облачность и до +21 градуса
В понедельник, 14 сентября, в республике будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составила +4...9 градусов, днем – +16...21 градус.
В Казани также ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +17...19 градусов.