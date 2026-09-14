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Общество 14 сентября 2026 06:00

В Татарстане 14 сентября ожидается переменная облачность и до +21 градуса

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В Татарстане 14 сентября ожидается переменная облачность и до +21 градуса
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В понедельник, 14 сентября, в республике будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составила +4...9 градусов, днем – +16...21 градус.

В Казани также ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +17...19 градусов.

#погода в рт
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