Минниханов рассказал о визите легенд татарстанского хоккея в Бавлы

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

Сборная легенд татарстанского хоккея приняла участие в гала-матче Кубка имени Гали Ганиева в Бавлах. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

Согласно полученной информации, ветераны хоккея пообщались с молодыми спортсменами и зрителями, приняли участие в автограф-сессии и провели товарищескую игру с воспитанниками хоккейной школы «Девон».

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

«Проект "Легенды хоккея Республики Татарстан" развивает детский и юношеский спорт и сохраняет хоккейные традиции. Участники проекта также побывали в реабилитационном центре "Я СМОГУ" и возложили цветы к Мемориалу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», – гласит подпись к посту.