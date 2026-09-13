Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 14-ти

Алексей Песошин прибыл в Нижнекамск

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Количество пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на Нижнекамск возросло до 14-ти. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамске находится Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он посетил промышленную зону, а так же жилой дом, который был поврежден в результате атаки вражескими дронов.

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

«Жители поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Им созданы необходимые условия. Часть жильцов размещены у родственников. 5 семей, нуждающихся в жилье, будут заселены в детский лагерь Камский Артек», – рассказали в пресс-службе Раиса Татарстана.

По поручению Рустама Минниханова поврежденный жилой дом будет оперативно обследован и приняты необходимые меры для его восстановления, что бы жители могли как можно скорее вернуться домой.

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск погибли двое человек. Следком возбудил уголовное дело о теракте. Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате удара вражеских БПЛА.