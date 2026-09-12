«Это глубокая травма из детства»: как люди становятся патологическими лжецами

Каждый человек иногда врет, но есть те, чья фантазия превращается в болезнь. Врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Оксана Захарова рассказала «Татар-информу» о том, что к этому приводит, как распознать патологического лжеца и можно ли отучить его рассказывать небылицы.





Ложь – это один из инструментов социальной адаптации, позволяющий выстраивать отношения и добиваться желаемого

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Патологическая ложь зачастую не преследует выгоды

Каждый человек иногда врет – такова суровая правда жизни. Ложь – это один из инструментов социальной адаптации, позволяющий выстраивать отношения и добиваться желаемого. Мы обманываем по разным причинам – например, чтобы защитить личные границы, получить выгоду, избежать ответственности или понравиться.

«Все мы живем в социуме и хотим производить впечатление. Однажды мы впервые пробуем механизм обмана, и когда он срабатывает, когда есть результат, у нас он закладывается как инструмент достижения цели», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Есть обычная ложь. Она имеет конкретную цель, ее можно объяснить. А есть патологическая ложь, также известная как мифомания и псевдология. Психологи выделяют ее особые критерии:

компульсивность – человек испытывает навязчивое, непреодолимое желание врать;

системность – вранье звучит везде и обо всем; даже если факт не выдуман полностью, то имеет место некое сокрытие, утаивание подробностей;

сложные драматичные сюжеты историй, в которых все обязательно сконцентрировано на рассказчике;

зачастую отсутствие явной выгоды.

Оксана Захарова: «Однажды мы впервые пробуем механизм обмана, и когда он срабатывает, у нас он закладывается как инструмент достижения цели» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вранье может быть симптомом серьезных психических расстройств

Почему же люди становятся патологическими лжецами? По мнению Оксаны Захаровой, корни этого состояния идут из детства, впрочем, как и многие другие особенности нашего поведения. Речь идет о глубокой психологической потребности.

«Это может быть сильная травма самооценки. Ребенок не получал должного признания, любви, заботы. И ложь оставалась единственным способом достучаться, вызвать эмоции у взрослых. Либо ребенка слишком строго воспитывали. Он пытался найти способы обойти наказания и понял, что работает обман. Затем это переходит во взрослую жизнь, где наказаний и строгих родителей уже нет, но привычка сохраняется», – рассказала врач.

Патологическая ложь может быть симптомом серьезных психических расстройств: пограничного расстройства личности, шизофрении, истерического расстройства. Она характерна и для зависимых людей – лживость и изворотливость входят в психотип человека с аддикцией.

Содержание лжи тоже не случайно. Если человек хочет вызвать сочувствие, он придумает травмы, неизлечимые болезни, тяжелые потери. Если ему нужно восхищение – будет врать о статусе, заслугах, связях и богатстве.

«У меня был один пациент с умственной отсталостью. Поступил к нам и говорит, что ему нужен больничный, а работает он якобы на автомойке. Рассказывает все подробно: о графике, о зарплате. Потом пришел его брат, и выяснилось, что пациент постоянно рассказывает истории как бы от себя. На деле это брат помыл машину, а тот общался с работниками автомойки и теперь рассказывает эту историю, чтобы произвести впечатление, что он работает. Мы уже хотели дать ему больничный – настолько убедительно все описал», – вспоминает Оксана Захарова.

«Знаки того, что человек взял ложь на вооружение, можно разглядеть в детстве» Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Лгуна можно разглядеть в детстве

Существует психическое расстройство с похожим механизмом работы – это синдром Мюнхгаузена. Человек может либо симулировать болезнь, либо намеренно причинять себе вред. Это игра на том, что больному человеку хочется оказывать помощь и заботу. Возможно, речь опять-таки идет о травме из детства: ребенок получал заботу только тогда, когда ему было плохо.

«Я бы не сказала, что сегодня, в эпоху соцсетей, люди стали более лживыми. Контент в Сети разный: где-то больше лжи, где-то – меньше. Это дополнительный инструмент показать свое превосходство, рассказать о нем широкой аудитории и в то же время маркер, по которому можно увидеть у человека проблемы с самооценкой и нарциссизм. Если это изначально было в его характере, то и в соцсетях проявится», – считает Оксана Захарова.

Знаки того, что человек взял ложь на вооружение, можно разглядеть в детстве, считает эксперт. В возрасте 3–7 лет дети учатся фантазировать. Они пытаются обманывать родителей, в каком-то смысле это нормально.

«Но если возраст 8–9 лет сопряжен с постоянной ложью ради вреда другим, если ребенок занялся кражами и к тому же он безэмпатичен и хладнокровен – это тревожный сигнал. В таком случае можно обратиться к психологу. Станут ли это делать родители? Большой вопрос», – отметила врач-психиатр.

Вместо признания патологический лжец может перейти в контратаку и применить манипуляции – обвинить собеседника в недоверии, бестактности или жестокости Изображение сгенерировано с помощью ИИ

«Лжец начинает искренне считать себя страдальцем, жертвой или кем-то великим»

Сначала лжец осознает, что его слова нужно проверять. Он выстраивает сюжет и подбирает детали, но затем все меняется.

«Со временем он настолько вживается в эти выдуманные истории, у него вырабатывается настолько сильная психологическая защита, что в мир фантазий становится проще поверить самому. Лжец начинает искренне считать себя страдальцем, жертвой или кем-то великим. Граница между реальностью и выдумкой стирается», – сказала Оксана Захарова.

Кажется, что если уличить человека во лжи, он признается и перестанет обманывать. Но с патологическими лгунами это не работает. Разоблачение не приводит к раскаянию – оно провоцирует агрессию или уход в сторону. У таких людей извращены чувства вины и стыда. Внешне его совсем не видно, но глубоко внутри ему стыдно и неловко. Из-за этой неловкости и придумывается еще большая ложь.

«Если ложь признать, то надо признать, что я – обманщик, обманываю все время. Тогда все будут думать, что я плохой, а это страшно», – так объясняет ход мыслей патологического лжеца врач-психиатр.

Вместо признания патологический лжец может перейти в контратаку и применить манипуляции – обвинить собеседника в недоверии, бестактности или жестокости. Или же переключить тему, заставив оппонента почувствовать вину за попытку найти правду. Признаются такие люди только тогда, когда попадают в безвыходную ситуацию, загнаны в угол. В основном чтобы что-то получить, выпутаться из беды.

«Можно придумать ему способ самореализации. Почему бы не заняться, например, творчеством?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как вести себя с патологическим лжецом?

Жертвами патологических лгунов чаще всего становятся люди, которые раньше не сталкивались с этим явлением. Именно от них лжец получает те эмоции, ради которых все и затевалось. Избежать общения с такими людьми получается далеко не всегда. Так как же вести себя с ними?

Нужно соблюдать эмоциональную дистанцию. Если пытаться найти истину, это истощает. Если вкладываться в то, чтобы искренне любить и принимать его, это тоже может истощать. Не подкреплять эту ложь, тем более не восхищаться ею. Если приходится работать с таким человеком, нужно все перепроверять. Не вступать в публичные разоблачения – нужно понимать, что у человека и так проблемы с самооценкой, поэтому он и лжет. А так ему будет еще хуже.

Отучить патологического лжеца врать почти невозможно, считают психиатры. Только если человек сам в себе эту черту признал и хочет исправиться, тогда он обращается к специалистам. Вопрос может быть проработан через длительную психотерапию, ведь он связан с глубокими ранами – дефицитом любви и внимания.

«Не думаю, что реально полностью вылечить такого человека, но можно придумать ему способ самореализации. Почему бы не заняться, например, творчеством?» – подытожила психиатр.