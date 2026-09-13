«Ушел на СВО вслед за пятью братьями»: истории курсантов танкового училища

За партами в Казанском танковом училище сегодня сидят кавалеры ордена Мужества, участники и герои СВО. Они проявили себя на фронте, а теперь изучают искусство танкового боя, чтобы вернуться к сослуживцам уже офицерами. У каждого из них своя удивительная история героизма и отваги, которые «Татар-информ» рассказывает сегодня, в День танкиста.





В Казанском высшем танковом командном училище обучают управлению техникой, которая сегодня используется в боях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вчерашние фронтовики сидят за партами и пишут конспекты

Танковые войска во все времена считали элитой и самой мощной составляющей Российской Армии. Сегодня танкисты отметят свой профессиональный праздник в 80-й раз. Ежегодно он празднуется во второе воскресенье сентября.

Для Казани этот праздник особенный – именно в нашем городе находится кузница будущих офицеров-танкистов. В Казанском высшем танковом командном училище обучают управлению техникой, которая сегодня используется в боях. Для этого здесь установлены современные тренажеры и специальные учебные танки. Во все времена Казанское танковое училище славилось своими выпускниками – среди них 74 Героя Советского Союза, в том числе пять полных кавалеров ордена Славы.

Сегодня в училище создан отдельный взвод, где обучение проходят участники СВО. Уже имея большой боевой опыт, здесь они повышают квалификацию, чтобы стать офицерами и продолжить службу на благо Родины. Вчерашние фронтовики сегодня сидят за партами, тщательно конспектируют лекции и осваивают строение боевых машин, их управление и обслуживание.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поступают учиться в Казанское танковое училище будущие офицеры со всей страны. Курсанту Роману Федотову 24 года, он из Приморского края.

«Я служу по контракту с 2021 года. Когда началась специальная военная операция, меня отправили в Луганскую Народную Республику. Принимал активное участие в боевых действиях на протяжении полутора лет», – рассказывает Роман.

При эвакуации раненых под артобстрелом он получил тяжелое ранение – его посекло осколками, были задеты нога, спина и шея.

«Я год проходил с тростью, колено не гнулось. Но теперь все хорошо», – рассказывает участник СВО.

На восстановление ушел год, после чего Роман продолжил службу, на этот раз в ДНР. На его груди орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медаль Суворова.

«Орден получил за штурм населенного пункта в 2025 году. Это был февраль, мы заезжали колонной в населенный пункт. Успешно заехали, подавили огневые точки противника, высадили десант. А в этом году я принял решение поступить в Казанское танковое училище, здесь я обучаюсь на командира танкового взвода. Собираюсь и дальше служить, продвигаться по службе. Желательно в танковых войсках», – подчеркнул боец.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Четыре года в Сирии, пять – на СВО

Первокурснику Дмитрию Казыдубу 34 года, родом он из Краснодара. За его плечами богатый боевой опыт: четыре года службы в Сирии, служба на СВО с самых первых ее дней и вот уже пятый год.

У Дмитрия много наград, среди них медаль «За отвагу», медали Жукова и Суворова, «За боевые отличия», «Воинская доблесть», «За возвращение Крыма», «Участник операции в Сирии».

«Срочную службу я служил в десантных войсках, тогда же подписал контракт. Сначала служил в ремонтном батальоне, в 2016 году нас усилили боевыми машинами Т-72Б3М, создали танковую роту. Мы стали обучаться танковому искусству – так мы стали танкистами. Когда началась СВО, я уже служил командиром экипажа танка, то есть с первых дней принимаю участие в боевых действиях», – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий воевал на Херсонском направлении, принимал участие в боях за Антоновский мост, который имел важное стратегическое значение, освобождал Николаев.

«На этом направлении мы год держали оборону, в 2024 году нас перекинули на Запорожское направление. Я пробыл на СВО больше четырех лет. Сейчас обучаюсь на офицера. Так как у меня есть государственные награды и большое желание учиться, меня направили на обучение. Здесь мы тренируемся запускать боевую машину, проходить различные маршруты, препятствия. Проходим нормативы: запуск двигателя, его остановка, соблюдение требований безопасности. Если танк заглох, нужно это исправить, то есть мы должны уметь сами починить танк и обслуживать его», – говорит Дмитрий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы уничтожили три боевые машины, разбили колонну мототехники, противник отступил»

Сокурсник Дмитрия Евгений Сенин приехал из Хабаровска. Ему 25 лет. прослужив полгода срочником в десантно-штурмовой дивизии ВДВ, решил подписать контракт. Говорит, армейская жизнь понравилась сразу.

«Я с самого детства мечтал стать военным и решил добиться своей цели. Несмотря на то что я служил в ВДВ, службу нес в отдельном танковом батальоне. Еще в срочную службу я обучался на наводчика оператора и контракт подписал именно с танковым батальоном, потому что я уже знал эту машину, хорошо понимал, как все устроено, и понимал, что именно в качестве танкиста смогу показать себя», – объяснил курсант.

Подписал контракт Евгений незадолго до начала СВО.

«Для меня начало боевых действий стало полным сюрпризом, но я отреагировал спокойно. Может быть, потому, что я еще не знал, что меня ждет, ехал с легкой душой и даже с интересом», – рассказывает Евгений.

На СВО он провел четыре с половиной года, за это время успел побывать на разных направлениях и каждый раз оказывался именно в гуще событий.

«Я служил в таком подразделении, которое отправляли туда, где, так скажем, “становилось не очень хорошо”. Нас направляли для исправления ситуации. Поэтому я был на Запорожском, Бахмутовском, Херсонском, Луганском, Донецком и других направлениях. Ранения были только мелкие, осколочного характера, были контузии, но их я за ранения не считаю – ничего серьезного: тряхнуло, и все», – смеется он.

Медаль «За отвагу» он получил за уничтожение колонны вражеской техники.

«Противник пошел в контрнаступление, и по первой команде я в составе экипажа танка Т-72Б3М на должности командира выдвинулся на передний край для отражения наката противника. Мы выехали на прямую наводку, наблюдая прицел колонны противника, состоящей из различной бронированной и легкой бронированной техники. Мы открыли по ним огонь. Нам удалось уничтожить три боевые машины, разбить колонну мототехники, противник пошел в отступление. Мы выполнили боевую задачу и, что самое важное, вернулись живыми», – вспоминает он.

Еще одна награда – Георгиевский крест – тоже досталась непросто.

«Нам поставили задачу – захватить опорный пункт противника, который находился на открытой местности и хорошо простреливался противником из различного орудия, в том числе предназначенным для поражения тяжелой бронированной техники. Двигаясь по маршруту, я выпускал дымовые завесы со всех сторон, чтобы скрыть наш танк. Противник открыл огонь, мы маневрировали по маршруту, и по нам ни разу не попали. Нам надо было обстрелять опорный пункт и дать возможность нашим пехотинцам захватить его», – объясняет курсант.

Цель они выполнили – опорник был полностью уничтожен.

«Когда мы стали откатываться назад, дым к этому времени развеялся. Мы остались на открытой местности – как на ладони у врага. Но каким-то чудом мы под обстрелом ушли целыми и невредимыми, за это весь мой экипаж был награжден», – рассказывает участник СВО.

Помимо этих наград у Евгения медаль Суворова, «За боевые отличия» и «Участнику СВО». «Мои планы на будущее – доучиться, окончить танковое училище на высший балл и дослужиться как минимум до полковника», – улыбнулся молодой человек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На СВО ушли пятеро моих братьев, я решил, что должен быть с ними»

Курсанту Салавату Жаксибулатову из Самары всего 20 лет, но за его плечами уже двухлетний боевой опыт, а грудь украшают медаль «За храбрость», медаль Суворова, «За боевые отличия» и «За службу Родине с детства».

«Я с детства обучался в кадетском корпусе. Там мне дали все воспитание, дисциплину и навыки, которыми должен владеть каждый военный. После выпускного, не став дожидаться повестки на срочную службу, подписал контракт. Так как там находились пятеро моих братьев, родных и двоюродных, я посчитал, что тоже должен находиться там. 9 мая мне исполнилось 18 лет, а уже 20-го я подписал контракт и уехал в зону боевых действий», – рассказал курсант.

Салават попал в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, потом в мотострелковый полк.

«Служил на Запорожском направлении, был в Работино, Малой Токмачке. В 2024 году заходили в Авдеевку, деревню Сокол, Очеретино. Был в штурмовых группах, потом был переведен в бронегруппу – там используют менее легкие боевые машины, чем танки», – вспоминает Салават.

В 2025 году Салавата наградили медалью «За храбрость».

«ДРГ противника пробиралась к нам на позиции, я вовремя их вычислил и дал команду своим, благодаря чему удалось ликвидировать диверсантов. Потом я эвакуировал своего боевого товарища. После этого меня представили к награде», – вспоминает курсант.

Признался, что в танковое училище пытался поступить еще в прошлом году, но не получилось. Теперь с большим удовольствием изучает танковое мастерство и строит большие планы на будущее.

Его братья и сегодня служат на СВО: двое на Селидовском направлении, еще двое на Харьковском и один под Херсоном.

«Дома ждут мама, отец и два младших брата, которые тоже учатся в кадетском корпусе. Надеюсь, они тоже продолжат мой путь и станут военными. Планирую отучиться, стать высококвалифицированным офицером, передавать свой опыт новым поколениям. Ну и как у всех людей – чтобы были жена и дети», – подчеркнул участник СВО.