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Общество 14 сентября 2026 07:00

Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

Жители Татарстана в ноябре будут отдыхать больше, чем в остальной России

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Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ноябре 2026 года у жителей Татарстана будет на один выходной больше, чем у остальных россиян.

В ноябре, согласно федеральному производственному календарю, будет 20 рабочих дней и 10 выходных, девять из них приходятся на субботу и воскресенье. Кроме того, выходным будет 4 ноября, поскольку в эту дату отмечается День народного единства.

Помимо этого, татарстанцы будут отдыхать 6 ноября в связи с празднованием Дня Конституции РТ. Соответственно, жители республики в ноябре отдохнут 11 дней. Кроме того, рабочие дни, предшествующие праздничным, – 3 и 5 ноября будут сокращенными на один час.

#ноябрьские праздники #длинные выходные #выходные #выходные дни #выходной день #выходные и праздничные дни #полезная информация
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