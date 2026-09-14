Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ноябре 2026 года у жителей Татарстана будет на один выходной больше, чем у остальных россиян.

В ноябре, согласно федеральному производственному календарю, будет 20 рабочих дней и 10 выходных, девять из них приходятся на субботу и воскресенье. Кроме того, выходным будет 4 ноября, поскольку в эту дату отмечается День народного единства.

Помимо этого, татарстанцы будут отдыхать 6 ноября в связи с празднованием Дня Конституции РТ. Соответственно, жители республики в ноябре отдохнут 11 дней. Кроме того, рабочие дни, предшествующие праздничным, – 3 и 5 ноября будут сокращенными на один час.