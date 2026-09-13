«Придя к вере, я перестала бояться смерти»: Дарья Донцова о своем пути к Богу

Писатель Дарья Донцова рассказала, как пришла к Богу, как стала воцерковленным человеком, как, став верующим человеком, получила ответы на свои вопросы, какие сделала для себя открытия. Об этом и многом другом она рассказала в проекте «Кофе с батюшкой».





Дарья Донцова: «Путь к вере у меня был крутой и извилистый»

Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, совместимы ли религия и наука. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и журналист Елена Фенина в подкасте «Кофе с батюшкой» побеседовали с писательницей Дарьей Донцовой, которая рассказала о том, как пришла к вере.

«Мой путь к вере был кривой, сопровождался падениями с громким стуком»

– Дарья Аркадьевна, расскажите, каким был ваш путь к Богу.

– Путь к вере у меня был крутой и извилистый. Моя бабушка из тех женщин, которых в советские времена называли «белые платочки». Бабушка ходила в храм всегда, но она очень боялась за зятя, за свою дочь – понимаете, какие были времена, я родилась в 1952 году. Поэтому бабушка ездила в Подмосковье к отцу Владимиру. Ездила она туда очень часто, дома у нее были иконы.

Когда мне было лет восемнадцать, я тоже решила пойти в храм. Выбрала тот, что был у метро. Тогда я подумала, что мне нужно креститься, – я тогда еще не знала, что бабушка меня уже покрестила. Я не знала об этом, потому что дома разговоров об этом никогда не было, бабушка очень боялась.

Так получилось, что в том храме, который я выбрала, мне попался не очень любезный батюшка, и я подумала, что никогда более не пойду в храм. Так часто бывает с новичками.

А потом мы с моим мужем и моей свекровью, которые ныне, к сожалению, покойные, поехали в Почаевский монастырь. Там совершенно случайно ко мне подошел батюшка. Я не знаю, почему он выбрал именно меня в толпе. Он позвал меня с собой и поставил у алтаря. Сказал: “Ждите”. Идет служба, я стою, жду. Рядом со мной икона Богородицы. После службы он выходит из алтаря и выносит девятичинную просфору. Теперь я уже знаю, что она девятичинная, а тогда – нет. Он дает мне ее в руки и говорит: “Ничего не бойся. Будут говорить, что ты умрешь, но ты не умрешь”. Такой интересный был посыл. Моя верующая свекровь пыталась внушить мне, что это все не просто так. Но я пропустила это мимо ушей и получила онкодиагноз. Весь период лечения я вспоминала этого батюшку. Я выжила, как он и говорил.

Потом мой близкий приятель привел меня в храм, который он сам привел в порядок после разрушения. Первое, что я увидела в этом храме, – икона Богородицы, у которой я тогда стояла. И я осталась в Церкви.

У меня есть книга «Записки счастливой прихожанки» – там очень честно и откровенно рассказано про путь к Господу. Он был кривой, сопровождался падениями с громким стуком.

«У меня есть книга «Записки счастливой прихожанки» – там очень честно и откровенно рассказано про путь к Господу. Он был кривой, сопровождался падениями с громким стуком» Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

«Чем сильнее вы хотите уйти из храма, тем больше должны быть уверены, что вы на правильном пути»

– Что бы вы посоветовали человеку, который только переступил порог храма?

– В первую очередь я бы посмотрела на батюшку – как он служит, как общается с людьми, строгий он или не строгий. Иногда бывает, что тебе кажется, что человек строгий, а он на самом деле, оказывается, очень добрый. Самое главное – не уходить. Ты пришел в храм, ты там ничего не знаешь, ты не понимаешь, что говорят, что поют, что происходит. Возьми самые простые книги, которые все это объясняют.

Иди в церковную лавку и честно скажи: “Я первый раз на службе, я ничего не понимаю. Что мне почитать?” Вам обязательно дадут хорошую брошюру или книгу. Не надо брать очень сложные и тяжелые книги. Не нужно сразу хвататься, допустим, за соблюдение утреннего правила, не нужно сразу пытаться все соблюдать строго. Возьмите «Правильце» Серафима Саровского. Почитайте, там несколько очень простых молитв, которые вы можете почитать утром, днем и вечером. Возьмите Евангелие с толкованием. На мой взгляд, лучшее толкование Феофилакта Болгарского – буквально каждый абзац Евангелия он четко и правильно объясняет. Начните с самого простого.

Но как только вы начнете ходить в храм постоянно, имейте в виду, что враг человечества не дремлет, он будет постоянно ставить вам различные подножки. Он будет вас отвращать от храма, будем вам говорить, что вы устали, что сегодня воскресенье и вы не можете встать в шесть утра. Он постоянно будет вам дуть в уши. В среду он будет убеждать вас, что хорошо бы поесть котлет, особенно из свиного мяса. Имейте в виду: чем сильнее вас кто-то искушает, чем сильнее вы хотите уйти из храма, тем больше вы должны быть уверены, что вы на правильном пути.

– Вы преподаете в Сретенской духовной академии, общаетесь с семинаристами. Какое оно – наше будущее духовенство?

– Вы знаете, они замечательные. Во-первых, как все мальчики, они егозливы на уроках, но они замечательные. Они пришли не ради чего-то, а почему-то. Ряд ребят из семей священников, другие пришли просто потому, что родители ходили в храм и они тоже решили пойти. Один семинарист мне сказал: “Я понял, что что-то есть, а когда я это понял, я начал меняться”. Они – думающие. Да, они иногда лентяи, иногда не выполняют мои задания, но внутренне они такие чистые, хорошие и светлые, что из них определенно получатся хорошие батюшки. Другое дело, что молодость, она, как говорится, шлея под хвост. Бывает, с абсолютно честным взором мне соврут. Тогда я говорю им, что по глазам всегда все видно, и отправляю их на исповедь.

У нас с ними очень интересные отношения. Они вроде маленькие, но с другой стороны, они намного умнее и взрослее меня.

«Я очень долго ходила к одной иконе для хорошего настроения. Были у меня какие-то беды, неприятности, я подходила к этой иконе матушки Богородицы, смотрела на нее» Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

«Если человек вышел из храма и пнул бродячую собаку или оскорбил нищего, он зря ходил в храм»

– Многие неверующие люди, обретая веру, получают ответы на многие вопросы. Какие вы получили ответы, придя к Богу?

– Во-первых, я перестала бояться смерти тела. Но я стала бояться, куда я попаду после смерти. Куда попадет моя душа? Я поняла, что людей надо прощать, – абсолютно всех и всегда, вне зависимости от того, нравится мне этот человек или нет. При этом от этого прощения делается легче не человеку, а тебе самой.

Третье, что я поняла, – что этот мир не мог возникнуть сам по себе, я поняла историю того, как появилась жизнь, – теория с обезьянами тут провалилась сразу же, она себя не оправдала.

Мы не можем себе объяснить что-то, будучи людьми неверующими. Когда человек начинает думать о Господе, у него сразу все раскладывается по полочкам.

И потом, вера в Господа удерживает человека от чего-то и побуждает его к чему-то. Если человек вышел из храма, где он стоял всю литургию, а потом пнул бродячую собаку или оскорбил нищего – он зря ходил в храм, понимаете? Он зря был на этой литургии. Поэтому самовоспитание, которое мы вынуждены освоить в храме, меняет человека и одновременно меняет его жизнь. Как правило, в лучшую сторону. Если что-то у тебя отпадает, скажи: «Спасибо», – значит, тебе это не надо.

«Мы, воцерковленные люди, на самом деле очень смешные, потому что очень счастливые»

– Какие вы открытия сделали для себя, обретя веру?

– Вы будете смеяться. Я очень долго ходила к одной иконе для хорошего настроения. Были у меня какие-то беды, неприятности, я подходила к этой иконе матушки Богородицы, смотрела на нее. Как бы вам объяснить: мурашки по коже и раз – все так хорошо. И вот я ходила к ней за хорошим настроением, и потом это хорошее настроение вылилось в желание что-то понять сначала об этой иконе, ее историю. Потом захотелось понять что-то про Богородицу. И вот оно как-то пошло и поехало.

Потом были эмоции, когда меня поставили на клирос в нашем храме. Меня трясло, я схватила регента: “А если я ошибусь?” А она мне сказала, что нет ни одного батюшки, который ни разу не ошибался во время службы, и я спокойно стала читать. А потом меня попросили почитать в Сретенском монастыре, и у меня подкосились ноги – я знаю все наизусть, но невероятно волнуюсь. Я стою, читаю на этих подкошенных ногах, вцепившись в батюшку, который стоял рядом, – на всякий случай, чтобы его ум и разум как-нибудь перешел ко мне.

Мы, воцерковленные люди, на самом деле очень смешные, потому что очень счастливые. Вот, наверное, что нас отличает от мирян.

– Расскажите, что входит в понятие «православный писатель». Это любой верующий писатель или тот, кто в своем творчестве поднимает православные темы? Как вы отражаете свои убеждения в своем творчестве?

– Во всех своих книгах я стараюсь донести до человека, что главное – это любовь. И вне зависимости от того, в какую ситуацию тебя вогнали, нужно быть человеком и действовать именно с точки зрения любви. Не к себе, а к тем людям, которые тебя окружают. Тебя обидели – ну прости. Если ты будешь тащить эту обиду на себе, как каменный воз, тебе самому будет плохо. Прости человека и отпусти его. И не будь злым, не будь жадным.

Царствие Божие усилием дается. Господь ведь смотрит не на какие-то твои внешние успехи, он зрит в твое сердце. Истины очень простые, и если ты их соблюдаешь, ты счастлив. Бывает, у тебя нет денег, ты живешь на съемной квартире, у тебя вообще ничего нет, но ты все равно тотально счастлив, потому что ты – с Господом. Это невозможно ни объяснить, ни подарить. Если бы можно было подарить, я бы с удовольствием подарила бы, кому надо. Но не получается.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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