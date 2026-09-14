Депутат Чаплин напомнил, кто платит за замену электросчетчиков в 2026 году

Жильцам квартир и владельцам частных домов обязательную замену электросчетчика оплачивает энергетическая компания. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Парламентарий пояснил, что в многоквартирном доме прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В частном доме этим занимается организация, обслуживающая электрические сети.

Счетчик меняют, когда он отсутствует, сломан или утрачен, а также при истечении срока службы или поверки.

Чаплин уточнил, что в 2026 году на замену и официальный ввод нового прибора в работу дается до шести месяцев. Срок отсчитывают со дня окончания службы или поверки, если компания знает эту дату, либо со дня получения сообщения от хозяина. О поломке или утрате лучше заявить письменно через личный кабинет или другим способом, позволяющим сохранить подтверждение. В обращении указывают адрес, номер лицевого счета, контакты и причину замены, затем согласуют время и впускают мастера.

Депутат обратил внимание, что при выходе за шестимесячный срок потребитель вправе сообщить о просрочке. У компании будет 30 дней на выполнение работы. После этого плату за свет рассчитывают с коэффициентом 0,95, что снижает ее на 5%. Такой расчет действует до ввода нового счетчика в работу, если хозяин обеспечил доступ, а установка технически возможна. Досрочную замену исправного прибора по желанию владельца могут провести за отдельную плату.