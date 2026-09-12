«Люди города Н»: как историю КАМАЗа превратили в музыкальный эпос

В челнинском театре «Мастеровые» состоялся закрытый показ корпоративного спектакля «Люди города Н». Премьера приурочена к 50-летию выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» и 400-летию Набережных Челнов. О том, каким вышел эпический сказ о становлении завода и первых жителях города, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Поставить единственный на весь мир спектакль о КАМАЗе – для этого нужно быть очень смелым, инициативным и креативным режиссером»

В этом году Набережные Челны отмечают крупный юбилей – 400-летие. Однако статус города Челны получили только в 1930 году, когда здесь проживало до 10 тысяч человек. Строительство КАМАЗа в начале 1970-х привело к стремительному росту населения – к концу 1980-х оно приблизилось к полумиллиону человек. Набережные Челны стали вторым по величине городом республики. Поэтому 50-летие со дня выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» для Челнов – знаковый праздник.

Этот юбилей уже успел отметить челнинский театр драмы постановкой «Вышел конь мой из тени». Но «Мастеровые» пошли дальше. За работу над спектаклем «Люди города Н» взялась команда фонда «Живой город» при поддержке самого КАМАЗа. Если в постановке театра драмы использовали макет первого грузовика, выпущенного на заводе, то режиссер Диана Сафарова и постановщик Ильнур Гарифуллин выкатили на сцену настоящий автомобиль.

«Люди города Н» – это корпоративный спектакль, который в театральной форме рассказывает об истории завода с момента его создания в 1969 году до наших дней. В основе художественной истории лежат свидетельства настоящих ветеранов КАМАЗа и жителей города.

Накануне официальной премьеры, которая состоится уже сегодня, театр устроил закрытый показ. На торжественный театральный прием первыми из числа высоких гостей прибыли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Челны – это второй город республики. Это город, который строили люди со всего Советского Союза. Здесь во все времена жили и работали талантливые люди. Я приезжал сюда лет пятнадцать назад, когда театра еще не было. Одна девушка тут поставила свой дипломный проект, окончив ГИТИС, – «Маугли». Было интересно. Надеюсь, Диана, ты меня не разочаруешь», – отметил в ходе пресс-подхода Асгат Сафаров.

«Поставить единственный на весь мир спектакль о КАМАЗе, о великой стройке, которую никто в ближайшие 100–200 лет никто на планете Земля не повторит, в таком городе и с такой историей – для этого нужно быть очень смелым, инициативным и креативным режиссером, иметь очень сильную команду, под стать той команде, которая пришла на берег Камы и построила в чистом поле автомобильный завод и белокаменный город», – сказал на открытии постановки Наиль Магдеев.

«Все подвиги совершают люди. Наши здания, сооружения, станки без людей ничего не значат. Именно люди творят историю, и каждое поколение сделало что-то важное, героическое», – отметил также Когогин перед началом спектакля.

Соцреалистический эпос о КАМАЗе – через истории реальных людей

В 1960-х Советскому Союзу требовалось увеличить парк грузовых автомобилей, и было принято решение построить в Челнах крупный автозавод. Отсюда, с голой зеленой пустоши, и начинается история КАМАЗа.

Сюда съехались люди со всего Союза – из Свердловска, Мурома, Москвы, Казани, Челябинска. Первые строители жили в вагончиках, ходили по грязи – ведь город с его домами и дорогами им еще только предстояло построить.

Рассказывая о становлении автозавода, постановка делает главными героями самых обыкновенных людей – первых строителей КАМАЗа. В центре сюжета два друга – дизелист Виктор (Дмитрий Жуков) из Москвы, который попал на стройку после армии и теперь мечтает стать конструктором, и жестянщик Павел (Евгений Баханов), приехавший в Челны из Свердловска, чтобы обрести здесь дом для своей жены Светланы (Александра Петрова) и будущего ребенка.

Но мало было обустроить город и построить завод. Руководство ждало первого автомобиля, причем будущий «КАМАЗ» должен был получить более экономичный по сравнению с аналогами дизельный двигатель. Здесь-то и наступает звездный час дизелиста Виктора: специальность вкупе с непомерными инженерными амбициями приводит его в только что созданный конструкторский отдел. Именно там, по замыслу авторов, «КАМАЗ» обзавелся своими характерными «ушами» – боковыми дефлекторами. В действительности это изобретение принадлежит жестянщику экспериментального цеха Ивану Соснину, впоследствии удостоенному высоких государственных наград.

Все действующие лица в соцреалистическом эпосе о КАМАЗе вымышленные, хотя имеют реальных прототипов. Автор пьесы Дина Сафина опиралась на рассказы настоящих заводчан-ветеранов.

«Она [Дина Сафина] приезжала в Набережные Челны, брала интервью у тех людей, которые так или иначе участвовали в этой всесоюзной стройке. По их историям она собрала эту пьесу», – рассказал режиссер Ильнур Гарифуллин.

Но об одной исторической личности не упомянуть было нельзя. В одной из сцен буквально на пару минут появляется персонаж, в котором угадывается первый генеральный директор завода Лев Васильев.

История завода, рассказанная через историю двух семей

Первая часть постановки насыщена яркими музыкально-танцевальными номерами. Заводчане в свободное от тяжелых трудовых смен время слушают иностранные хиты, ходят на танцы (их местные зовут «танцами на костях»), влюбляются и строят семьи – в общем, живут.

Виктор встречает свою любовь – Альфию (Алина Егошина), учителя русского языка и литературы, которая вынуждена работать водителем трамвая, пока в городе не появилась школа. Одержимость молодого дизелиста работой и затянувшаяся стройка постепенно отдаляют Альфию от Виктора, и она решает уехать в Казань.

Вновь они встретятся только спустя 15 лет, когда Альфия вернется в Челны и будет торговать сигаретами на рынке. Виктор отпустит язвительное: «Рад, что ты осуществила свою мечту!» – и все прежние обиды забудутся. Тут же играют свадьбу, а молодожены садятся в «КАМАЗ».

История Павла также тесно переплетена с историей становления и развития завода. В одной из ключевых сцен авторы сравнивают выпуск первого грузовика с рождением его первенца.

Главным второстепенным героем постановки является некий Хуснуллин Гайнутдин Мидхатович, или просто Матвеич (Кирилл Имеров). Разъезжая по сцене на велике, он старается устроить для строителей КАМАЗа отдых и быт. «Танцы на костях», к слову, его изобретение. Долгожданные квартиры для Виктора и Павла в 10-м комплексе – топоним, хорошо знакомый челнинцам, – тоже дело рук Матвеича.

Таким образом, история двух семей – это буквально история завода. Герои вместе переживают не только взлеты, но и падения, встречают девяностые и становятся свидетелями крупнейшей трагедии в истории КАМАЗа – пожара 1993 года. На этом пожарище авторы отсекают целую веху – и занавес опускается. Конец первого действия.

Новое поколение КАМАЗа – решение всех проблем

О том, как город переживал временную утрату завода, история умалчивает. Журналист Радиф Кашапов, чьи детство и юность прошли в Челнах, сравнил этот период с потерей жизненно важного органа. Во второй части спектакля на первый план выходит конфликт отцов и детей, а точнее – прошлого и будущего, столкнувшихся с необходимостью перемен.

На дворе 2016 год. Рынок грузовых автомобилей переживает не лучшие времена, и это сказывается на всех. Вадим (Румиль Ихсанов), сын конструктора Виктора, хочет уехать за границу, чтобы набраться опыта и реализовать профессиональные амбиции, унаследованные от отца.

Тем временем сам Виктор вместе с закадычным другом Павлом уже делят не вагончик, а целый кабинет, по-прежнему решая инженерные задачи. Жена Павла Светлана руководит отделом технического контроля и проводит экскурсии для молодых кадров. Альфия исполнила наконец свою мечту и стала учителем.

Кризис авторынка распространяется на молодежь, они все рвутся то в Питер, то в Германию, а на свои вопросы получают холодное: «Когда поработаешь, тогда и будешь рассказывать про модернизацию!» Еще и голландцы обошли команду «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре-2016»!

Несмотря на то что перед нами финал семейной саги, все действие, щедро сдобренное техническими терминами и производственным канцеляритом, больше напоминает агитационную кампанию для молодых специалистов. Корень всех проблем герои ищут не в своих сердцах, а в сердце автомобиля. Усовершенствованный двигатель не только сулит победу на будущем «Дакаре», но и знаменует появление следующего поколения «КАМАЗов» – семейства К5.

Точку в этой истории ставит Матвеич. Уже будучи пенсионером, он убеждает Вадима, что тот не ошибся, решив остаться в Челнах.

Завод сегодня – современный цех и производство автомобилей К5

К премьере мюзикла команда фонда «Живой город» организовала пресс-тур по заводу КАМАЗ. Журналисты смогли не только увидеть, как листы металла превращаются в кабины будущих автомобилей, но и заглянуть в то самое будущее, в которое надеются и верят герои спектакля.

Первым пунктом производственного маршрута стал цех по производству каркасов и кабин – самый современный во всем комплексе, построенный в 2019 году. На линиях, где рождаются будущие кабины, основную работу выполняет автоматика, а люди преимущественно контролируют процесс. Помещение светлое, чуть ли не стерильное. Больше половины персонала – женщины. Современное оборудование, желтые полосы разметки и серый бетон создают своеобразную эстетику современного производства, знакомую, например, по южнокорейскому фильму «Метод исключения» Пак Чхан Ука. Все большую роль здесь играют машины.

Весь цикл конвейера состоит из чередующихся этапов сборки и сварки. За смену здесь производят 28 каркасов для автомобилей К5 – того самого семейства, о котором грезят герои постановки. Максимальная производственная мощность составляет 90 каркасов за смену. Нынешние объемы журналистам объяснили ориентацией на потребности рынка. При полной загрузке и трехсменном режиме цех способен выпускать 55 тыс. каркасов в год.

В службе качества собранные каркасы выборочно проверяют с помощью специального лазерного оборудования. Головка манипулятора «ныряет» внутрь кабины и производит множество замеров, чтобы выявить малейшие отклонения от идеальной модели каркаса. Точность измерений – до 80 микрон.

Планы КАМАЗа на будущее – 60 тысяч автомобилей нового поколения в год

Цех сборки кабин – более привычный обывателю и в хорошем смысле старомодный цех. Людей здесь значительно больше, между линиями сборки курсируют тележки с приборами, а над головами шумят цепи ПТК, или подвесного толкающего конвейера. Все кабины перемещаются по линиям ПТК, их общая протяженность около 60 км. Пока кабина медленно движется к своей суженой (момент стыковки кабины и шасси называют «свадьбой»), специалисты набивают некогда пустой каркас электроникой, фарами, сиденьями и прочей начинкой.

После «свадьбы» на шасси устанавливаются топливные баки, и машина готова к своим первым метрам, пройденным на колесах. Уже с водителем за рулем она отправляется в соседней цех для проверки регулировки внутренней электроники. За одну смену здесь собирают около 180 машин, из них 150 машин модели К3.

Мощность цеха – около 20 тысяч машинокомплектов (то есть укомплектованных кабин) модели К5 в год, однако цех работает примерно в половину своей мощности исходя из того же рыночного спроса. В будущем, к 2028 году, мощность конвейера собираются увеличить втрое – до 60 тысяч. Такие планы были у завода примерно 6 лет назад, однако в 2022-м показатели упали до рекордно низких.

Заключительной точкой пресс-тура стал визит-центр КАМАЗа. Это своего рода музей, в котором хранится автомобиль первой серии, произведенный в 1976 году, и двухмиллионный экземпляр с подписью Владимира Путина. На втором этаже визит-центра расположена схема всего производственного комплекса, первые экспонаты: джинсовый комбинезон рабочего, исторические документы и награды, а также зал генеральных директоров, где вся история завода рассказана в первых лицах – от Льва Васильева до Сергея Когогина.

«Это спектакль конкретно для Набережных Челнов»

Спектакль «Люди города Н» – челнинский до мозга костей. Жителям города наверняка доставят отдельное удовольствие многочисленные отсылки и радость узнавания уникального сленга и городского быта.

Изобретательная работа медиахудожников и художника по свету (студия «Взмах» и Евгений Ганзбург) впечатляет в каждой отдельной сцене: проекция часов, которая превращается в спидометр, 3D-визуализация двигателя, отсылающая к гению Тони Старка, и многое другое. Не говоря уже о работе хореографов Марселя и Марии Нуриевых, композитора Тимура Валеева и автора песен Анны Валеевой: весь спектакль – это трехчасовой праздничный концерт имени КАМАЗа.

Работа над спектаклем проведена действительно огромная. Сам «КАМАЗ», плод труда художественной группы, был восстановлен из старого нерабочего «КАМАЗа». Сценографическая доминанта – гигантские гаражные ворота, которые в разных проекциях становятся для артистов заводом, жилой панелькой и родным домом. Подготовка к постановке шла минимум полгода.

Еще до премьеры авторы постановки подтвердили, что спектакль войдет в постоянный репертуар театра «Мастеровые», до конца октября уже запланировано 9 показов. Постановка, по техническим причинам, станет эксклюзивом театра.

«Это спектакль конкретно для Набережных Челнов. Мы использовали все технические возможности театра и сцены, и привезти его куда-то будет сложно. Спектакль очень зависит от сцены», – рассказала Диана Сафарова.

Помимо ветеранов производства среди гостей культурно-корпоративного вечера также были председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, вице-президент Федерации синхронного плавания Российской Федерации Ольга Павлова, музыкант и продюсер Раниль Нуриев, а под занавес с поздравительным словом вышла депутат Государственной Думы Альфия Когогина.

«Войдя в зал, я сразу почувствовала, каким теплым и душевным получилось это зрелище. Вижу, что многие из вас кивают. Вы словно прожили целую жизнь, годы своей юности вместе с любимыми актерами. Это большое счастье, большая удача и результат огромного труда многих людей: постановочной группы во главе с талантливой и блистательной Дианой Сафаровой, актеров, художников по костюмам. И, конечно, это вклад КАМАЗа, без которого трудно представить многие значимые события в жизни города. КАМАЗ по-настоящему является проводником большой культуры в Набережных Челнах», – заявила Когогина перед труппой и первыми зрителями постановки.

Фото и видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»