В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

Две молодые девушки погибли в результате атаки беспилотника на Нижнекамск утром 13 сентября. Они находились в автомобиле на перекрестке улицы 30 лет Победы и Студенческой в момент атаки. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«К сожалению, есть пострадавшие, погибшие: погибли два человека – это молодые девушки. Они находились в автомобиле в момент атаки на перекрестке 30 лет Победы и улицы Студенческой. Еще два человека в той машине получили тяжелые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей. Состояние тяжелое, но на данный момент стабильное», – сказал Беляев.

Мэр отметил, что в момент атаки автомобиль двигался и оказался на перекрестке в считаные секунды.

«К сожалению, двое погибших находились в автомобиле, и они там, как пишут некоторые средства массовой информации, не укрывались. Они выехали из ночного клуба во время работы сирены в сторону дома... Но, к сожалению, пустая улица... Осколок попадает в дерево, и осколками от дерева сечет машину, и происходит вот такая трагедия», – поделился Беляев подробностями трагедии.

«Секундой раньше, секундой позже – трагедии удалось бы избежать. Но, к сожалению, случилось так, как случилось», – сказал он.

Беляев выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, родственники девушек накануне прибыли в Нижнекамск. Муниципалитет окажет семьям необходимую помощь, в том числе организует вопросы, связанные с доставкой тел и захоронением.

«Это большая боль для всех нас. И наша задача сейчас – оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул мэр.

Он также попросил представителей мусульманского и православного духовенства подключиться к оказанию помощи семьям погибших.