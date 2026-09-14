В MOÑ покажут перформанс индийского танцовщика о современном рабстве

Фото: пресс-служба театра MOÑ

На театральной площадке MOÑ 16 сентября пройдет вечер современной хореографии «Invisibles (Невидимые) / Тартар».

В первой части вечера хореограф и танцовщик Ракеш Сукеш покажет перформанс «Invisibles (Невидимые)». Он посвящен жестокой реальности системы найма «кафала», которая регулирует отношения с трудовыми мигрантами в некоторых странах Западной Азии.

«Кафала в трудовых отношениях базируется на том, что привязывает вид на жительство иностранного сотрудника к определённому работодателю, который распоряжается личными документами работника и принимает решение относительно возможности его возвращения на родину», – говорится в соответствующей статье на «Рувики».

В анонсе театра отмечается, что «правозащитники называют эту систему современным рабством».

Во второй части вечера зрители увидят перформанс «Тартар» – коллаж из мыслей, образов и танцевальных техник, родившийся в процессе многочасовой импровизации казанских танцовщиков и хореографов Нурбека Батуллы, Марии и Марселя Нуриевых.