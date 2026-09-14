Куртукова, MIA BOYKA и «Отпетые мошенники» выступят в столице РТ 20 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В дни выборов депутатов Госдумы России, с 18 по 20 сентября, в Казани пройдут сразу два праздничных фестиваля у центра семьи «Казан»: «Время молодых» и «Время быть вместе». Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Аппарата Исполнительного комитета Казани Булат Алеев.

По его словам, 18 сентября с 15:00 до 21:00 пройдет фестиваль «Время молодых». Здесь студенты смогут узнать о молодежных проектах республики, найти работу в карьерной зоне и посетить концерт группы The Hatters.

А 20 сентября с 14:00 на этой же площадке пройдет праздник «Время быть вместе». Одним из событий станет вручение свидетельств о включении в электронную доску почета республики. После официальной церемонии начнется концерт звезд татарской и российской эстрады. Перед казанцами выступят Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, MIA BOYKA, Татьяна Куртукова, а также группы «Отпетые мошенники» и «Кар-мэн».

«Наша страна проходит через непростой этап своей истории, и именно в такие моменты закладывается фундамент нашего будущего. Поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть избирательное право: обязательно прийти на избирательные участки, не оставаться в стороне», – заявил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что активное участие в выборах – это самый важный вклад в стабильность страны.

«Мы делаем все для того, чтобы процесс был максимально удобным. Традиционно мы развернули ярмарки с продуктами по доступным ценам. У Центра семьи „Казан“ традиционно пройдет большой праздничный концерт. Мы делаем все для того, чтобы выборы прошли с праздничным настроением и с пользой для каждого», – заключил Метшин.