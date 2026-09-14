Ученый Оселедец назвал главные навыки человека в эпоху искусственного интеллекта

Здравый смысл, умение ставить задачи и правильно задавать вопросы становятся все более востребованными навыками человека на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил российский ученый-математик, специалист в области искусственного интеллекта и вычислительных методов, декан факультета искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Оселедец, передает ТАСС.

По его словам, ИИ хорошо перебирает варианты, но если у него нет стартовых мыслей, ему сложно. Ученый отметил важность умения быстро искать аналогии и понимать, что работает, а что нет.

Оселедец добавил, что сегодня порог входа в сферу искусственного интеллекта значительно снизился. Познакомиться с технологиями можно с помощью доступных отечественных и зарубежных систем, которые позволяют получать результаты с использованием обычного языка.

Он подчеркнул, что начинать стоит с практики. Однако для разработки новых подходов и моделей необходимы более фундаментальные и базовые знания.

Ученый добавил, что молодым людям, заинтересованным в ИИ, важно постоянно следить за изменениями в этой сфере и самостоятельно пробовать создавать сайты, приложения и другие проекты с использованием новых технологий.