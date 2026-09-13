Депутат ГД рассказал, из-за чего паспорт могут признать недействительным

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Самостоятельное внесение записей и отметок в российский паспорт может сделать его недействительным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев.

«Внесение записей в паспорта – это полномочие государственных ведомств, таких как МВД, налоговой службы, ЗАГСа. Творческий подход тут неуместен», – сказал Камнев.

Парламентарий уточнил, что отметки в российском паспорте делятся на обязательные и добровольные. К обязательным относятся регистрация по месту жительства или снятие с регистрационного учета, а также сведения о воинской обязанности для военнообязанных граждан.

В паспорт также по желанию можно внести сведения о заключении или расторжении брака, детях до 14 лет и ранее выданных паспортах. При этом данные СНИЛС, полиса ОМС и водительского удостоверения в документ не вносятся.

Кроме того, в паспорт можно поставить отметку о группе крови и резус-факторе. С 1 января 2026 года вместо ИНН действует новый порядок идентификации по номеру записи в Едином федеральном информационном регистре сведений о населении.

«Там так же, как в случае с ИНН, уникальный цифровой код из 12 знаков, и его, если у гражданина есть такое желание, в паспорт проставляет налоговая служба», – пояснил он.