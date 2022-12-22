Лучшими спортсменами года в Татарстане стали Вероника Кудерметова и Даниил Садреев

В Казани прошла церемония вручения премии «Спортсмен года Республики Татарстан 2022». Отличившиеся жители региона были отмечен в восьми номинациях. Обладателями главного приза стали среди женщин — теннисистка Вероника Кудерметова, а среди мужчин — прыгун с трамплина Даниил Садреев.

«Татарстан всегда был и остается нашим большим другом и надежным партнером в развитии физической культуры и спорта. Ежегодно на территории республики проводится много спортивных мероприятиях. Они отличаются высоким уровнем организации и дружественной атмосферой. Сегодня в зале Поволжского университета спорта и туризма собрались лучшие спортсмены, тренеры и специалисты. Вы все уже чемпионы», — обратился к собравшимся министр спорта России Олег Матыцин.

Кроме того, были награждены признанные лучшими в организации массового спорта и сдаче ГТО, юные спортсмены, спортивные школы, тренеры, представители неолимпийских видов спорта и средства массовой информации.

«В конце года мы традиционно подводим итоги, поздравляем друг друга. Я хочу поблагодарить всех тех, кто вкладывает душу и сердце в то, чтобы Татарстан был самым спортивным и лучшим регионом. Год был непростым, но, несмотря на это, мы с достоинством завершаем этот сезон», — заметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он напомнил, что этот год начался с медалей на Олимпийских играх, в частности, Марта Мартьянова из РТ стала чемпионом по фехтованию. Всё должно было продолжится на Паралимпийских играх, но в них России запретили участвовать. Однако на альтернативных соревнованиях в Ханты-Мансийске спортсмены из Татарстана завоевали целую россыпь наград.

В номинации «Спортивные надежды» победителей наградил вице-президент Федерации спортивной гимнастики РФ, четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов. Он отметил, что Татарстан задает высокую планку в спортивной сфере для всех регионов страны.

«Такие премии очень важны и для самих спортсменов. Все мы хотим внимания и признания нашего труда. То, что делает Татарстан, очень правильно. Я горжусь нашей страной. Большое спасибо республике, что задает высокую планку, на которую ровняется вся страна», — сказал спортсмен.

В конце церемонии объявили имена лучших спортсменов 2022 года в Татарстане. Среди женщин лучшей признана теннисистка Вероника Кудерметова, а среди мужчин лучшим оказался прыгун с трамплина Даниил Садреев. Они не смогли присутствовать на церемонии, потому что находятся на сборах. Впрочем, им всё же удалось обратиться к собравшимся в видеоформате.

«Хочу поблагодарить Президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что он сделал для развития спорта в регионе, а также сказать спасибо за столь высокую оценку моих достижений», — подчеркнула Вероника Кудерметова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «ТИ-спорт» признан лучшей спортивной редакцией Татарстана, а журналист Арсений Каримов — лучшим спортивным журналистом РТ.