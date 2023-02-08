Казанский чемпион мира по World of Tanks покоряет шоу СТС

В следующий понедельник, 13 февраля, в 20.00 на СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с ведущими — видеоблогером Дмитрием Масленниковым, капитаном регби-клуба ЦСКА Василием Артемьевым и звездой сериала «Классная Катя» Валерией Астаповой.

Покорить самую сложную полосу препятствий в мире попробуют сразу пять казанских участников: чемпион мира по World of Tanks Азиз Хабибуллин, двукратный бронзовый призер Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» и потомок тифлисского князя Даниил Каргинов, бодибилдер Алексей Захаров, риелтор Резеда Садреева и монтажник радиоэлектронного оборудования Людмила Гимадиева.

Все герои из столицы Татарстана занимаются спортом: Людмила — кроссфитом, Резеда — пилонным спортом, Азиз — панкратионом и рукопашным боем, Даниил — легкой атлетикой, дзюдо и воркаутом. Азизу Хабибуллину спорт помог понять, что реальная жизнь лучше виртуальной, а Алексею Захарову — начать жизнь с нуля: раньше он весил 120 килограммов и лечился от алкогольной зависимости.

Съемки масштабного шоу с участием казанских героев проходили в Минеральных Водах. В проекте встретились как опытные спортсмены, так и звезды, любители и поклонники движения «ниндзя». Они преодолевали препятствия в костюмах Гринча, Человека-паука, гладиатора, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры. Проект снимали в холодную и дождливую погоду, поэтому трассу периодически сушили, а участникам выдавали обувь с антискользящим покрытием. Чтобы согреться, атлеты упражнялись на гимнастическом шесте, а ведущие танцевали рядом с теплопушкой.

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