Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой, Кубой и Мексикой в составе США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил на своей странице в основанной им социальной сети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены соседние с США государства.
Таким образом, на этой карте в состав США включены Гренландия, Исландия, Канада, Куба и Мексика, а также ряд стран Центральной Америки (как минимум Гватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа) и Карибского бассейна (Ямайка, Гаити, Багамские острова и Малые Антильские острова, на которых расположен ряд малых государств и зависимых территорий).
Американский лидер не стал никак подписывать опубликованную им карту.