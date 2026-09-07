Путин объявил благодарность двум представителям Татарстана

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Родился 25 июня 1963 года в д.Старый Муй Арского района.
Окончил в 1989 году Казанский инженерно-строительный институт.
В 1984 году работал техником-технологом Сабинского АТП. С 1989 по 1993 год был инженером бюро, начальником бюро ПО «Елабужский завод легковых автомобилей». В течение 9 лет трудился в проектно-производственной фирме «Комтрансстрой» сначала главным инженером, затем финансовым директором.
С 2004 по 2016 год – ведущий специалист отдела развития строительного комплекса и стройиндустрии управления развития строительного комплекса; начальник отдела развития и координации строительства; начальник отдела строительства объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда; начальник отдела развития жилищного строительства управления развития строительного комплекса, начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
В 2016 году назначен заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С декабря 2023 года – президент «Союза строителей РТ».
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан (2019)
Награжден знаками «Почетный строитель России» и «Почетный строитель Татарстана», медалью «За доблестный труд». Имеет ряд государственных и республиканских наград.