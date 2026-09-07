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Политика 7 сентября 2026 15:36

Путин объявил благодарность двум представителям Татарстана

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Путин объявил благодарность двум представителям Татарстана
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом в числе других объявил благодарность двум представителям Татарстана. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

За «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» отмечен заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

За «активное участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, заслуги в гуманитарной деятельности» благодарность выражена Зиле Валеевой, которая сейчас занимает пост председателя регионального
отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» по РТ.

Валеева Зиля Рахимьяновна
Валеева Зиля Рахимьяновна
Общественный и политический деятель Татарстана

Родилась в г. Уфе. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1978 г.).

С 1970 по 1980 гг. — корреспондент, заведующая отделом литературы и искусства республиканской молодежной газеты «Ленинец» (г. Уфа).
С 1980 по 1982 гг. — корреспондент газеты «Вечерняя Казань».
С 1982 по 1990 гг. — корреспондент, заведующая отделом социальных проблем газеты «Советская Татария».
С 1990 по 1992 гг. — редактор отдела политики газеты «Известия Татарстана».
С 1992 по 1995 гг. — первый заместитель председателя Верховного Совета РТ.
С 1995 по 1999 гг. — заместитель председателя Госсовета РТ.
С 1999 по 2001 гг. — министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ.
С 2001 по 2005 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С 2005 по 2011 гг. — заместитель премьер-министра — министр культуры РТ.
С 2006 по 2012 гг. — глава комиссии РТ по делам ЮНЕСКО.
С 2011 по 2012 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С 2012 по 2020 гг. — директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».
С 2020 по 2026 гг. — председатель Общественной палаты РТ.

Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2009 г.).

Награждена орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд» и другими наградами и поощрениями.

Гимаев Ильшат Сахапович
Гимаев Ильшат Сахапович
Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Родился 25 июня 1963 года в д.Старый Муй Арского района.

Окончил в 1989 году Казанский инженерно-строительный институт.

В 1984 году работал техником-технологом Сабинского АТП. С 1989 по 1993 год был инженером бюро, начальником бюро ПО «Елабужский завод легковых автомобилей». В течение 9 лет трудился в проектно-производственной фирме «Комтрансстрой» сначала главным инженером, затем финансовым директором.

С 2004 по 2016 год – ведущий специалист отдела развития строительного комплекса и стройиндустрии управления развития строительного комплекса; начальник отдела развития и координации строительства; начальник отдела строительства объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда; начальник отдела развития жилищного строительства управления развития строительного комплекса, начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

В 2016 году назначен заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С декабря 2023 года – президент «Союза строителей РТ».

Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан (2019)
Награжден знаками «Почетный строитель России» и «Почетный строитель Татарстана», медалью «За доблестный труд». Имеет ряд государственных и республиканских наград.

#Владимир Путин #благодарность президента рф #Зиля Валеева
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