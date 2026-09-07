В ПФО 516 музеев хранят экспонаты времен Великой Отечественной войны

В Приволжском федеральном округе 516 музеев имеют в фондах предметы, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня директор департамента информационных технологий и цифровых проектов Национального центра исторической памяти Максим Синицын на пресс-конференции в Нижегородском информационном центре, посвященной реализации Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

«Более 5700 объектов музейного фонда связаны с увековечением памяти жертв геноцида советского народа. В музеях хранятся картины, фотографии, справки, воспоминания. Много интересных экспонатов есть в школьных музеях. Каталог школьных музеев появится на портале исторической памяти», – рассказал он.

При этом Синицын подчеркнул, что письма, фотографии, негативы, опросы и документы, хранящиеся в музеях, нужно оцифровать, систематизировать и объединить.

Сегодня Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ при поддержке полномочного представителя главы государства в ПФО Игоря Комарова и Правительства Нижегородской области провел стратегическую сессию и открыл историко-художественную выставку «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». В минувшую пятницу Президент РФ Владимир Путин провел заседание Российского оргкомитета Победы и назвал сохранение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики.