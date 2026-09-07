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Происшествия 7 сентября 2026 18:28

Умерла звезда Московского драмтеатра им. Пушкина Нина Попова

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В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Нина Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Нина Попова работала в драмтеатре 60 лет. Родилась 20 марта 1945 года. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу драмтеатра. Играла в спектаклях «Влюбленный Шекспир», «Па-де-труа», «Любовь под вязами» и др. Она также снималась в ряде телепроектов, среди которых «Следствие ведут Знатоки», «Моя Пречистенка», «Я, Шаповалов Т. П.».

#смерть актрисы #умер актер #театр
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