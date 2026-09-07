Автоэксперт Гульчин предупредил об опасности бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Регулярная заправка современных автомобилей бензином низкого экологического класса может привести к быстрой потере защитных свойств моторного масла, рассказал NEWS.ru руководитель петербургской компании «DSG-сервис» Евгений Гульчин.

По словам эксперта, основную опасность представляет содержащаяся в таком топливе сера. При сгорании и взаимодействии с влагой она образует серную и сернистую кислоты, которые могут повреждать детали топливной системы и элементы очистки выхлопных газов.

Содержание серы в бензине зависит от его экологического класса. Для топлива К5, соответствующего стандарту Евро-5, этот показатель не должен превышать 10 мг на килограмм. В бензине К3 (Евро-3) допускается до 150 мг/кг, а в К2 (Евро-2) – до 500 мг/кг.

Гульчин отметил, что производители моторных масел учитывают воздействие серы и добавляют в состав щелочные компоненты, которые помогают нейтрализовать образующиеся кислоты. При этом большинство современных масел рассчитано на использование топлива класса Евро-5.

«И если в бак постоянно лить бензин класса К2 или К3, то масла быстро деградируют и попросту не смогут защитить мотор от кислот», – пояснил Гульчин.