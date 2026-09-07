news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 сентября 2026 21:53

Артига высказался по поводу сорванного трансфера Олейникова в «Рубин»

Читайте нас в
Телеграм
Артига высказался по поводу сорванного трансфера Олейникова в «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». После игры на вопросы журналистов ответил Франк Артига.

В частности, испанец ответил на вопрос и о сорвавшемся трансфере Ивана Олейникова, который по итогу отправился в московский ЦСКА:

«Я вчера был с игроком. Очень обрадовался, что мы подписали такого сильного игрока, а сегодня его тут нет. Я больше ничего не знаю», – сказал Артига.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с ЦСКА 12 сентября.

#футбольный клуб рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров