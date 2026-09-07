Артига высказался по поводу сорванного трансфера Олейникова в «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». После игры на вопросы журналистов ответил Франк Артига.

В частности, испанец ответил на вопрос и о сорвавшемся трансфере Ивана Олейникова, который по итогу отправился в московский ЦСКА:



«Я вчера был с игроком. Очень обрадовался, что мы подписали такого сильного игрока, а сегодня его тут нет. Я больше ничего не знаю», – сказал Артига.



В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с ЦСКА 12 сентября.