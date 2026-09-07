Афанасьев потребовал от предприятий обеспечить прохождение диспансеризации

В Зеленодольском районе в прошлом году диспансеризацию прошли 50 тыс. человек, еще 10 тыс. жителей – профилактические медосмотры. Полностью здоровыми признали лишь 8% обследованных. Об этом на деловом понедельнике сообщил главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов, его слова цитирует пресс-служба муниципалитета.

У остальных 92% выявили различные заболевания, в том числе онкологические. Всего в 2025 году в районе диагностировали 799 случаев онкозаболеваний. Практически все они были выявлены в рамках диспансеризации.

Особое значение профилактические обследования имеют для раннего выявления рака: на начальных стадиях заболевание может протекать без выраженных симптомов. Своевременная диагностика позволяет обнаружить его до появления жалоб.

В этом году диспансеризацию должны пройти около 63 тыс. жителей района, еще 7,6 тыс. человек – профилактические медосмотры. На данный момент обследования прошли в общей сложности 41,2 тыс. человек.

Среди трудовых коллективов, полностью завершивших обследование, – Зеленодольский молочный комбинат, Зеленодольский Водоканал и АО «Тандер».

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев потребовал от руководителей предприятий не препятствовать прохождению диспансеризации сотрудниками и обеспечить их участие в обследованиях.

«Если я узнаю, что кто-то из руководителей игнорирует прохождение диспансеризации сотрудниками, с ними соберемся отдельно. Денег у вас никто не просит, все бесплатно, медработники и сами выезжают на предприятия, ваше дело – вовремя подать списки и обеспечить 100% явку. Заботиться нужно не только о себе, уважаемые начальники, но в первую очередь о людях», – сказал Афанасьев.

Кроме того, мэр поручил руководителям профильных ведомств напрямую работать с организациями, а не ограничиваться рассылкой писем. По его словам, информация не всегда доходит до адресатов, поэтому необходимо лично связываться с руководителями предприятий и контролировать прохождение диспансеризации.

«Вы тоже такие интересные порой: письмо от ЦРБ ушло, мол, это их зона ответственности, вас не касается. Бывает, письмо не дошло – человеческий фактор или технический сбой, звонишь руководителю, он и не в курсе: полноценно не довели, не оповестили, не уточнили. Потом приходите ко мне и таблицу показываете: кто хороший, кто плохой. Включайтесь в работу, срок – две недели, посмотрим динамику», – поручил Афанасьев.