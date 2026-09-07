В Татарстане запускают проект молодежной карты ТАТ+

Молодежный социальный проект ТАТ+, который объединит молодых жителей республики и региональный бизнес, стартовал в Татарстане. Участники смогут пользоваться специальными предложениями более чем 20 партнеров – от заведений общественного питания и спортивных клубов до образовательных проектов, медицинских центров и предприятий сферы услуг, сообщил «Татар-информу» руководитель проекта Дамир Нургалиев.

«Мы хотим создать понятный и действительно полезный инструмент для молодежи и одновременно дать бизнесу возможность выстраивать отношения с молодой аудиторией. ТАТ+ должен объединить эти интересы: молодые люди получают новые возможности в образовании, спорте, отдыхе и повседневной жизни, а предприниматели – новую аудиторию. Запуск проекта – только первый этап. В дальнейшем мы планируем расширять географию и партнерскую сеть, чтобы ТАТ+ стал полноценной региональной платформой возможностей для молодежи и бизнеса Татарстана», – пояснил он.

Одним из первых этапов запуска проекта станут дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы. 18, 19 и 20 сентября жители Татарстана старше 18 лет после участия в голосовании смогут получить на избирательных участках специальный браслет ТАТ+. Он станет идентификатором участника проекта .

Чтобы воспользоваться предложениями, после получения браслета необходимо активировать участие в ТАТ+, подписавшись на официальные ресурсы проекта. Далее достаточно выбрать интересующее предложение и предъявить браслет сотруднику организации до оформления покупки или заказа. Конкретный размер скидки, подарок или бонус определяется условиями каждого партнера.