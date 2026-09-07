Абдулганиев: новые правила снижения налоговых штрафов – шаг к справедливости

Новые правила снижения налоговых штрафов создают для предпринимателей более понятный механизм защиты своих интересов, считает уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Комментарий бизнес-омбудсмена распространила его пресс-служба.

С 1 сентября 2026 года действует новая редакция пункта 3 статьи 114 Налогового кодекса РФ. Если установлено хотя бы одно смягчающее обстоятельство, налоговый орган обязан уменьшить размер штрафа минимум в два раза, а максимально – в десять раз.

Федеральная налоговая служба также выпустила письмо с разъяснениями порядка применения этих норм. В документе определены обстоятельства, которые налоговые органы должны учитывать при назначении санкций. При этом налогоплательщику необходимо подтвердить свои доводы документами.

К смягчающим обстоятельствам относятся, в частности, тяжелые жизненные ситуации, угрозы, принуждение или зависимость, а для физических лиц – также сложное материальное положение. Учитываться могут незначительность нарушения, низкая степень вины, добровольное исправление ошибки, возмещение ущерба бюджету или отсутствие вреда.

Для организаций смягчающим обстоятельством может стать тяжелое финансовое положение, если выплата штрафа способна привести к банкротству или остановке деятельности. Кроме того, налогоплательщик может ссылаться на положительную деловую репутацию – своевременную уплату налогов в прошлом, отсутствие предыдущих нарушений и участие в социальных проектах.

«Новые правила – важный шаг к справедливому налоговому администрированию. Раньше снижение штрафа было правом инспекции, теперь – обязанностью при наличии смягчающих обстоятельств. У предпринимателя появляется реальный рычаг влияния на размер санкций. Работа по снижению административной нагрузки на бизнес ведется системно. Как неоднократно подчеркивал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, важно, чтобы предприниматели чувствовали поддержку государства и могли работать в комфортных, понятных и предсказуемых условиях. Новый подход к расчету налоговых штрафов – как раз такой инструмент, который делает правила игры более справедливыми», – отметил Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен рекомендует предпринимателям при получении акта налоговой проверки определить, какие смягчающие обстоятельства могут быть применены в их случае, и представить письменные пояснения с подтверждающими документами – справками, платежными документами, договорами и письмами.

При тяжелом финансовом положении, по его рекомендации, следует приложить бухгалтерскую отчетность и расчеты с контрагентами. Также предприниматели могут указать на положительную деловую репутацию как на возможное смягчающее обстоятельство.

За консультацией можно обратиться на горячую линию Общественной приемной бизнес-омбудсмена Татарстана по телефону (843) 203-29-08.