Таранят машины коляской с ребенком: в Татарстане пару уличили в автоподставах

Мужчину и женщину уличили в автоподставах в Набережных Челнах. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, неизвестных подозревают в совершении мошеннических действий, замаскированных под ДТП с участием пешеходов с детской коляской.

Свидетелем одной из таких подстав стал житель Челнов. По его словам, женщина с силой толкнула коляску в автомобиль. В коляске находился ребенок, которого после удара она взяла на руки. После этого к месту «ДТП» подошел мужчина, представившийся мужем женщины, и потребовал с водителя деньги. Прохожий это заметил и предал гласности данный инцидент.

Как выяснилось, этот случай вовсе не единственный. Так, 34-летний водитель, проезжая пешеходный переход на улице Виктора Полякова, почувствовал удар в правую боковую часть автомобиля. Выйдя из салона, челнинец обнаружил женщину с младенцем. К месту случившегося подошел мужчина и представился супругом женщины, а также отцом ребенка. Он потребовал от водителя компенсацию в общей сумме 100 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда. Водитель авто согласился и перевел денежные средства на указанный ему счет, рассказали агентству в управлении МВД по Татарстану.

Об аналогичных случаях мошенничества сообщали также жители Ижевска и Йошкар-Олы. Организованы проверки по трем заявлениям челнинцев о фиктивных ДТП. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данных преступлений.

В отделе полиции № 1 «Автозаводский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве по предварительному сговору.