В Татарстане стартовала программа «СВОй бизнес» для участников СВО

Обучение по программе «СВОй бизнес» для участников СВО началось в Набережных Челнах. В течение пяти дней обучающиеся будут осваивать модули по основам предпринимательства, генерации бизнес-идей, оценке рынка, юридическим вопросам, налогообложению, финансовому планированию и мерам господдержки.

«СВОй бизнес» помогает ветеранам спецоперации и их близким адаптироваться к мирной жизни через предпринимательство. Участники получат необходимые знания и навыки для запуска и развития своего дела, разработают бизнес-планы, потом защитят их и приступят к их реализации при поддержке опытных наставников. Обучение проходит в очном формате в центре «Союзники» в Набережных Челнах, расположенном на проспекте Хасана Туфана, 8.

«Стартовавшая в марте прошлого года программа уже объединила порядка 1200 ветеранов спецоперации и членов их семей из более чем 50 регионов страны. Мы видим эффективность этой инициативы: 45 % участников либо открыли бизнес, либо вывели свое дело на новый уровень. Ее полезность и положительный отклик от наших ветеранов предопределили решение о дальнейшем проведении», – прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Ветеран СВО Владимир Кашаев в прошлом году вернулся с СВО, пишут «Челнинские известия». Он готовится к открытию собственного бизнеса, и в числе первых пришел на обучение.

«Я уже был самозанятым, моя цель узнать о мерах поддержки, и в дальнейшем планирую привлекать ребят с СВО. У меня тоже военная травма. Планирую организовать досуговую деятельность и строительную. У меня уже готовый бизнес-план», – рассказал Владимир Кашаев.

По словам Максима Сулакова, вернувшегося с СВО в мае, данная обучающая программа мотивирует его заняться предпринимательством, однако он еще не решил, в каком именно направлении будет работать.

«Поддержка очень нужна нам, это дает мотивацию и продвижение. Я пока не знаю, в каком направлении буду работать, хочу получить знания, потом буду думать», – признался Максим Сулаков.