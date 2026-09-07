Артига оценил ничью против «Ахмата»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в седьмом туре РПЛ на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1. Этот результат в разговоре с журналистами после матча оценил наставник клуба из Татарстана Франк Артига:

«Мы принимаем этот результат. В первом тайме у нас было два явных голевых момента. Мы могли делать счет 2:0. Что касается второго тайма, то я предвидел, что характер игры может осложниться. Соперник заслужил сравнять счет. Во втором тайме у них, как и у нас в первом, были моменты, чтобы забить второй гол. По всему вышесказанному,. думаю, результат справедливый», – сказал Артига.

Следующий матч казанцы проведет на выезде против ЦСКА 12 сентября.