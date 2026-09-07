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Происшествия 7 сентября 2026 16:24

В Казани наказали водителя Toyota Camry, посадившего за руль маленького ребенка

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В Казани наказали водителя Toyota Camry, посадившего за руль маленького ребенка

29-летнего водителя автомобиля Toyota Camry в Казани привлекли к административной ответственности за выходку, являющуюся грубым нарушением ПДД. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Согласно данным правоохранителей, нарушение имело место днем 5 сентября во дворе дома № 9 А по улице Чистопольской. Мужчина управлял автомобилем, посадив малыша на колени. В Госавтоинспекции отмечают, что данный проступок создавал серьезную угрозу безопасности маленького пассажира.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье о нарушении требований к перевозке детей.

#перевозка пассажиров #ребенок за рулем авто #госавтоинспекции казани
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