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Происшествия 7 сентября 2026 15:44

Дело девушки, насмерть сбившей на гидроцикле сапбордиста под Казанью, ушло в суд

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Дело девушки, насмерть сбившей на гидроцикле сапбордиста под Казанью, ушло в суд

Уголовное дело в отношении 22-летней девушки, обвиняемой в гибели сапбордиста под Казанью, направлено в Зеленодольский городской суд. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла днем 6 июля в на Волге, недалеко от поселка Октябрьский. 22-летняя девушка на гидроцикле наехала на сапборд, на котором плыли трое мужчин. Двое из них выбрались на берег, а третий утонул. По данным следствия, удар пришелся 35-летнему мужчине в голову. При этом девушка не имела прав управлять гидроциклом.

Правоохранители завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека. Фигурантке предъявлено обвинение.

Расследование дела завершено, обвинительное заключение утверждено, передает Центральное МСУТ СК России.

#погиб мужчина в татарстане #утонул мужчина #Уголовное дело
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