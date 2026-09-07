Путин создал комиссию по применению временных ограничительных мер к релокантам

Президент России Владимир Путин своим указом образовал Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Председателем комиссии назначен министр юстиций РФ Константин Чуйченко. В ее состав должны войти представители Минюста, МВД, Федеральной налоговой службы, ФСБ, Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры.

В частности, комиссия будет заниматься рассмотрением вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам таких граждан. При отсутствии у родственников собственных доходов размер выплаты составит один МРОТ.

Закон об аресте имущества граждан, совершивших административные правонарушения против интересов России за рубежом, предусматривает заморозку денежных средств и имущества, а также введение ограничений на банковские операции и сделки, на получение государственных и муниципальных услуг. Внутрироссийские доходы таких граждан РФ будут поступать на специальные рублевые счета в Сбербанке.

К составам, по которым может наступать такая ответственность, отнесены, в частности, возбуждение ненависти или вражды, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитация Вооруженных сил РФ.