Церковь в селе Ошторма Юмья планируют признать объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Ошторма Юмья Кукморского района Татарстана предполагается признать объектом культурного наследия республиканского значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Здание церкви расположено по адресу: ул. Школьная, д. 36в. В документе описано, что именно будет считаться предметом охраны памятника. В частности, это само местонахождение объекта – в центре населенного пункта, во фронте застройки северо-западной стороны улицы Школьной. Храм «имеет важное градостроительное значение, занимает центральное положение в селе», – отмечается в проекте приказа.

Кроме того, охране подлежит объемно-планировочная композиция здания: его трехчастная структура (притвор с колокольней, наос, алтарь), а также образуемая им в плане фигура шестиконечного креста. На боковых протяженных фасадах находятся выраженные ризалиты. Главный вход с крыльцом расположен на юго-западном фасаде.

Цоколь и фундамент церкви возведены из бутового камня, внешние и внутренние стены – из деревянного бруса (снаружи они не окрашены). Кровля у храма металлическая, фальцевая. Четверик увенчан главкой луковичной формы с крестом на подкрестном яблоке.

В основном объеме наоса и в объеме ризалита церковного притвора проемы сгруппированы по трое, причем средний проем шире боковых. В окнах – аутентичные деревянные рамы. Интерьеры оштукатурены и окрашены.

Фрагментарно сохранились росписи, выполненные по песчано-известковой штукатурке масляными красками с предварительной грунтовкой суриком. Среди сюжетов присутствуют Благовещение Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, образы святых Федора, Уалента, Магдалины, Фотинии и святого благоверного князя Михаила Муромского.

«Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ», – уточняется в документе.

На сайте Татарстанской митрополии сообщается, что деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери была построена в 1840 году и освящена в 1843-м. Храм имел 15 больших окон, в связи с ним стояла колокольня с пятью колоколами. В 1897-м алтарь и главный храм были украшены стенными росписями на средства, собранные прихожанами. Последних к началу ХХ века насчитывалось около 2 тыс., в основном – кряшены и удмурты.

В советское время колокольню демонтировали, а здание перестроили. Долгие годы тут располагался сельский клуб. В июле 2010 года в селе восстановили православную общину, а здание церкви вновь передали верующим. В середине 2010-х восстановлением фресок занимался реставратор с Дальнего Востока Константин Антипов.