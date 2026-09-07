Для Бугульмы разработали новый бренд

Изображение предоставлено пресс-службой Бугульминского района РТ

У Бугульмы появился новый городской бренд – система визуальной идентичности, которая объединяет историческое наследие, культурный код и образ будущего. Об этом рассказали в пресс-службе Бугульминского района РТ.

При этом брендинг Бугульмы становится частью единой бренд-системы юго-востока Татарстана, которая объединяет города этой территории общим смысловым и визуальным языком, сохраняя вместе с тем характер и индивидуальность каждого из них.

«Новый бренд должен прежде всего быть понятным и близким самим бугульминцам, помогать нам по-новому увидеть город и ярче проявить его индивидуальность. При этом новая визуальная платформа позволяет Бугульме интегрироваться в общее пространство юго-востока Татарстана и занять свое особое место в образе большой юго-восточной агломерации. Мы входим в эту систему как место рождения истории – город с сильным наследием, в котором и сегодня рождаются новые идеи, проекты и возможности», – заметил глава муниципалитета Дамир Фаттахов.

Создатели бренда сделали его основой идею, что история не ограничивается памятью о прошлом, а рождается каждый день в людях и их достижениях, культурных событиях, новых проектах, традициях и общественных инициативах, которые формируют жизнь города.

Главный слоган бренда сформулирован следующим образом: «Бугульма – место рождения истории». Подобное позиционирование отсылает к тому, что город на протяжении нескольких веков становился отправной точкой важных событий, открытий и преобразований. В Бугульме развивались торговля и культура, наука и образование, появлялись новые идеи и начинания.

Кроме того, главный слоган становится основой для гибкой системы коммуникации, позволяющей по-разному рассказывать о Бугульме, характеризуя город в зависимости от контекста как место рождения культуры, науки, открытий, возможностей, будущего.

В свою очередь визуальной основой бренда стал новый логотип, созданный путем переосмысления исторического герба Бугульмы. Узнаваемые очертания, символы и смыслы получили современное графическое воплощение, отметили в пресс-службе.

Разработан и фирменный шрифт, который наследует самобытной татарской пластике, а также имеет характерные засечки, обладающие формой головки балансира станка нефтяной качалки. Он призван объединить навигацию, афиши, события и другие коммуникации города.

Паттерн, вдохновленный национальными узорами, складывается из элементов логотипа, которые при повороте образуют современный орнамент. Таким образом национальная культура становится частью визуального языка современной Бугульмы.

Бренд будет входить в жизнь Бугульмы постепенно – появляться в городской среде, общественных пространствах, событиях, туристических проектах и цифровых коммуникациях, добавили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Видео и изображения предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.