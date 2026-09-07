Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

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Пасмурная погода с дождями ожидается в Татарстане в ближайшие дни. Местами возможны сильный ветер и грозы, температура воздуха заметно снизится, сообщает Гидрометцентр РТ.

8 и 9 сентября республика окажется под влиянием циклона, который сформируется над Средним Поволжьем. В этот период прогнозируются дожди различной интенсивности, местами – сильный ветер. Днем 8 сентября в отдельных районах возможны грозы.

Ночью температура воздуха будет находиться в пределах +8…+13 градусов, днем – +12…+17 градусов. При этом 8 сентября на востоке Татарстана воздух прогреется до +22 градусов.

10 сентября погодные условия начнут постепенно улучшаться после отхода фронтальной системы на восток. Небольшой дождь пройдет лишь местами. Ночью температура составит +5…+10 градусов, днем – +16…+21 градус.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 11 и 12 сентября на территорию республики распространится влияние гребня антициклона. Существенных осадков в эти дни не ожидается. Дневная температура повысится до +18…+23 градусов.

В прошедшие сутки Татарстан находился под воздействием атмосферных фронтов западного циклона. Дожди прошли в большинстве районов республики, днем местами они были сильными. Максимальная температура воздуха составила от +17 градусов на западе региона до +27 градусов на крайнем востоке. Сегодня ночью температура опускалась до +9…+15 градусов.