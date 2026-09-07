Лжезастройщики, обманувшие 24 человек на 99 млн, пойдут под суд в Казани

Дело о многомиллионном мошенничестве направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Перед судом предстанут четверо местных жителей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание денег.

По данным правоохранителей, в период с июля 2023 года по март 2025 аферисты обманули 24 граждан на 99 млн рублей.

«Обвиняемые, действуя от имени ООО «СК «Стройкапитал», под видом осуществления строительства жилых домов, похитили у 24 граждан свыше 99 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Помимо этого, в период с февраля по август 2024 года двое соучастников, в целях придания правомерного вида владению похищенными деньгами, приобрели два земельных участка, которые зарегистрировали на третьих лиц.

Наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 59 млн рублей.