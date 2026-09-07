Депутат Колесник допустил ответ России на размещение артиллерии у границ

Россия может принять превентивные меры в ответ на размещение норвежской артиллерии вблизи российских границ. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, Россия, вероятно, уже приняла необходимые контрмеры, а системы противовоздушной обороны готовы к возможным угрозам. Колесник заявил, что Москва будет обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами, в том числе при необходимости прибегая к превентивным мерам.

При этом конкретный характер возможного ответа, по его словам, будет определять Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий.

Колесник также заявил, что не видит угрозы со стороны России для стран Евросоюза. По его мнению, размещение вооружений и другие подобные действия европейских государств сопровождаются заявлениями о российской угрозе, несмотря на отсутствие намерений Москвы нападать на эти страны.

Парламентарий предположил, что действия норвежских властей могут быть связаны в том числе с внутренними проблемами страны. По его мнению, заявления о внешней угрозе используются для того, чтобы вызвать опасения у населения и переключить его внимание с внутренних вопросов на Россию.

Колесник также отметил, что Россия не наносит удары по территории Евросоюза. По его оценке, европейские страны сами создают поводы для дальнейших заявлений о якобы возможном нападении со стороны РФ. Депутат назвал такие действия нагнетанием обстановки и допустил, что подобная политика в конечном итоге может иметь негативные последствия для самих европейских государств.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил о размещении вооружений в Норвегии вблизи границы с РФ. По его данным, норвежские власти решили развернуть артиллерийский дивизион, состоящий из четырех самоходных артиллерийских установок K9 с дальностью стрельбы до 40 км.