Татарстан вошел в первую десятку востребованных туристами регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в топ-10 самых востребованных туристами этим летом регионов России, она разместилась на шестой позиции. Об этом со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщает ТАСС.

Топ-5 субъектов Федерации по востребованности туристами составили Краснодарский край с долей в 20,5%, Москва (доля – 16,9%), Санкт-Петербург (доля – 15,2%), Московская область и Ставропольский край.

На местах с шестого по десятое расположились Калининградская и Свердловская области, Республика Крым и Приморский край.

«Во внутреннем туризме продолжается коррекция спроса после нескольких лет бурного роста. <…> По результатам продаж на летний сезон мы видим спад на 6,34% по количеству броней. При этом по объему забронированных номероночей мы видим несколько иную цифру, -8,18%», – констатировал глава РСТ Илья Уманский.

Вместе с тем в число субъектов Федерации – лидеров по росту спроса со стороны туристов летом 2026 года попали регионы Дальнего Востока. Так, в Забайкальском крае количество забронированных номероночей увеличилось на 24,6%, в Курганской области – на 16%, в Новгородской – на 15%, в Приморском крае – на 11,5%, в Камчатском – на 9,2%, в Амурской области – на 8,7%, в Астраханской – на 8,4%, в Пермском крае – на 7,9%, в Хабаровском – на 6,6%, в Тверской области – на 6,36%.

Уманский объяснил такой рост Дальнего Востока набором факторов, включающим хорошую погоду, доступность транспортной перевозки и привлекательные цены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что туристы совершили 1,5 млн поездок в Татарстан за первое полугодие. Регион оказался на пятом месте по этому показателю.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.