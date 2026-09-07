Малышева: Туристический сектор включается в сохранение исторической памяти

В сохранение исторической памяти сегодня активно вовлекается туристический сектор. Об этом сообщила сегодня руководитель национального центра исторической памяти при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на пресс-конференции в Нижегородском информационном центре, посвященной реализации ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Во время российского оргкомитета Победы Президент России четко сформулировал задачу – нам надо сохранять места памяти. Это те места, которые позволяют говорить о знаковых событиях», – сказала она.

Спикер отметила, что в настоящее время перед регионами стоит задача по созданию маршрутов исторической памяти, в том числе по местам памяти жертв геноцида.

«В Псковской области такой маршрут уже создан. Создан аналогичный маршрут в Калининградской области, в сентябре пройдет его апробация. Таким образом, сектор туристической индустрии – турсегмент, который всегда в большей степени коммерческий, тоже вовлекается в сохранение исторической памяти», – подчеркнула Малышева.

Сегодня Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Правительства Нижегородской области провел стратегическую сессию и открыл историко-художественную выставку «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». В минувшую пятницу Президент страны Владимир Путин провел заседание Российского оргкомитета Победы и назвал сохранение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики.