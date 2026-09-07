Подростка, который ради видео повис на крыше «Корстона», ищет полиция

Выходка подростка, забравшегося на крышу «Корстона» в Казани, привлекла внимание полиции. Паренек был в компании с приятелем. Выходку они снимали на камеру мобильника. Ради так называемого «хайпа» молодой человек даже повис на выступе, держась за него одной рукой, рискуя сорваться с огромной высоты.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.