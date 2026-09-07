Штраф за непристегнутый ремень отменили в российском регионе

Штраф за непристегнутый ремень безопасности во время передвижения на транспортном средстве отменили в Волгоградской области. Дело в том, что камера зафиксировала, что водитель находился за рулем без ремня в очереди на АЗС. По этой причине в ГАИ решили пересмотреть штраф.

Представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк пояснила, что в данном случае правонарушение посчитали незначительным, а значит, штраф был отменен.

В области данный прецедент также планируют распространить и на другие схожие случаи, когда водителей штрафовали за неиспользование ремня во время ожидания очереди на АЗС, пишет «За рулем». Если штраф уже был выписан, то он будет пересмотрен.