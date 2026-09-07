news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 сентября 2026 14:50

63-летний мужчина утонул в пруду в Алькеевском районе Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
63-летний мужчина утонул в пруду в Алькеевском районе Татарстана

Трагедия произошла в Алькеевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 63-летний мужчина утонул в пруду в селе Татарское Бурнаево. Пенсионер во время купания ушел под воду и не вынырнул.

Тело погибшего нашли местные жители на расстоянии около 10 метров от берега на глубине 1 метра. Место для купания оборудовано не было.

«Главное управление МЧС России по РТ напоминает: вода не прощает беспечности. Купальный сезон окончен, температуры воздуха и воды стремительно падают. В таких условиях организм подвергается резкому переохлаждению, что может вызвать мышечные спазмы, внезапную потерю сознания или остановку сердца даже у здорового и умеющего плавать человека», – предупредили в ведомстве.

#утонул в пруду #утонул мужчина в татарстане #гу мчс рф по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров