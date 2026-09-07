63-летний мужчина утонул в пруду в Алькеевском районе Татарстана

Трагедия произошла в Алькеевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 63-летний мужчина утонул в пруду в селе Татарское Бурнаево. Пенсионер во время купания ушел под воду и не вынырнул.

Тело погибшего нашли местные жители на расстоянии около 10 метров от берега на глубине 1 метра. Место для купания оборудовано не было.

«Главное управление МЧС России по РТ напоминает: вода не прощает беспечности. Купальный сезон окончен, температуры воздуха и воды стремительно падают. В таких условиях организм подвергается резкому переохлаждению, что может вызвать мышечные спазмы, внезапную потерю сознания или остановку сердца даже у здорового и умеющего плавать человека», – предупредили в ведомстве.