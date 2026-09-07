Предприятия ЖКХ попросили разъяснить указ о защите объектов инфраструктуры

Ассоциация «Совет ЖКХ» попросила разъяснить положения президентского указа о защите объектов критической инфраструктуры, предоставляющего Правительству России возможность брать их во временное управление. На адресованное министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, министру энергетики Сергею Цивилеву и министру обороны Андрею Белоусову письмо обратила внимание газета «Коммерсантъ».

«Участники отрасли жилищно-коммунального хозяйства выражают обеспокоенность ввиду существующей правовой неопределенности по ряду вопросов, связанных с определением объектов, относящихся к объектам критической инфраструктуры, с видами и объемами работ по обеспечению безопасности таких объектов», – заявили в ассоциации.

При этом в организации заметили, что в действующем законодательстве «не в полной мере раскрываются» такие понятия, как «объекты коммунальной инфраструктуры», «объекты жизнеобеспечения», «критически важные и

потенциально опасные объекты» и «объекты энергетики», а также не регулируются критерии отнесения соответствующей инфраструктуры к категории критической.

В связи с этим Совет ЖКХ попросил предоставить полный список важных объектов, попадающих под указ, и пояснить, какие меры безопасности должны применять их собственники. Кроме того, участникам ассоциации непонятно, как именно будет проходить процедура выявления нарушений, какие госорганы на это уполномочены и как будут приниматься решения о введении временного государственного управления и его прекращении.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что полный перечень объектов критической инфраструктуры публиковаться не будет из соображений безопасности. Президент России Владимир Путин заверил, что возможность брать при необходимости такие объекты во временное управление не означает их национализацию. Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Временное управление без национализации: что ждет владельцев инфраструктуры.