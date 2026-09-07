40-й «сухарь» Билялова и 100-й гол Галимова: «Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Фото: ak-bars.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашней арене переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0.

Игра долго не открывалась: первый гол зрители увидели только в концовке второго периода, когда хозяева реализовали большинство. Отличился Григорий Денисенко (ассистенты — Алексей Марченко и Владимир Алистров).

Вторую шайбу казанцы забросили уже в пустые ворота на финальных секундах: гости сняли вратаря в надежде отыграться, но Артем Галимов поставил точку.

Для форварда этот гол стал 100-м в карьере в КХЛ — примечательно, что он забивает уже во втором матче подряд.

Но главный герой вечера — Тимур Билялов. Вратарь «Ак Барса» отразил все 15 бросков соперника и оформил первый «сухарь» в сезоне, который стал для него 40-м в регулярных чемпионатах КХЛ за карьеру.

Следующий матч казанцы проведут дома 9 сентября против «Трактора» в 19:30.