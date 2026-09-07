Гатиятулин: победа над «Адмиралом» — нужная, Хейс готов, Миллер возвращается

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Адмиралом» (2:0) ответил на вопросы журналистов. Наставник оценил игру команды, высказался о возможном обмене Владимире Алистрове, прибытии Кевина Хейса, отсутствии Алексея Пустозерова и перспективах молодежи.

Гатиятулин начал общение с традиционного приветствия на татарском языке и назвал победу над «Адмиралом» нужной, отметив, что команда провела хороший, целостный матч с правильными решениями и контролем шайбы. Также тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хәерле кич, кирәкле җиңү. Провели, в принципе, хороший матч. На этом этапе важно смотреть, как воплощаются наши задумки. Матч получился целостным, принимали хорошие решения, был хороший контроль шайбы. Даже не в плане остроты, а именно в движении. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», — передает слова тренера корреспондент «ТИ-Спорт».

На вопрос о возможном обмене Владимира Алистрова Гатиятулин ответил уклончиво, подчеркнув, что пока хоккеист остается игроком команды, а процесс комплектования продолжается.

«Прокомментировать никак не могу. Володя на сегодняшний день – игрок нашей команды. Как и говорили, идет процесс, в том числе комплектования команды. Если будет возможность усиления, мы будем ее использовать», — передает слова наставника корреспондент «ТИ-Спорт».

Говоря о новичке Кевине Хейсе, тренер сообщил, что американец уже прибыл, прошел медосмотр, познакомился со штабом и заявил о готовности играть, несмотря на перелет.

Гатиятулин отметил большой опыт хоккеиста, но подчеркнул важность командной игры и поиска эффективных сочетаний.

«Да, он прилетел вчера поздно вечером. Сегодня с утра прошел медосмотр, приехал на стадион. Мы с ним пообщались, познакомились. Мы обсуждали и смотрели его кандидатуру, знаем его сильные стороны. Игрок с большим опытом. Но один игрок не может выигрывать матчи, важна именно командная игра. Поэтому задача тренерского штаба – создавать условия для каждого игрока в нашей команде и искать сочетания, которые будут наиболее эффективны. Этим будем заниматься в ближайшее время. Сегодня он сказал, что готов играть, поэтому рассчитываем на него в самое ближайшее время», — передает слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорт».

Отсутствие Алексея Пустозерова в составе Гатиятулин объяснил желанием посмотреть на Максима Быкова, подписанного на просмотровый контракт, который может сыграть лишь три матча.

«Максима Быкова мы подписали на просмотровый контракт. За этот период он может сыграть только три матча, поэтому хотим на него посмотреть, чтобы принять окончательное решение», – подчеркнул Анвар Рафаилович.

Тренер положительно высказался о Григории Денисенко, отметив его мастерство и выразив надежду, что он возьмет на себя более важную роль и будет прибавлять.

«Мы знаем, что Гриша обладает многими качествами. Надеемся, что он возьмет на себя новые роли, потому что видно, что мастерство ему это позволяет. Ждем, что он будет прибавлять», – признался Гатиятулин.

По поводу 18-летнего Александра Иванова Гатиятулин заявил, что молодой хоккеист остается с основной командой, и подчеркнул важность стабильности для его прогресса.

«Александр с нами, знаем его сильные качества. Для каждого молодого игрока, как я постоянно повторяю, важна стабильность. Ждем, что он будет прибавлять в этом компоненте, а мы будем его направлять», — передает слова тренера корреспондент «ТИ-Спорт».

Защитник Митчелл Миллер, дисквалификация которого заканчивается, вернется в состав уже в следующем матче — Гатиятулин подтвердил это, добавив, что просмотр игр сверху пошел хоккеисту на пользу.

«Да, Митч возвращается в состав. Вчера с ним разговаривал, он посмотрел игры сверху, это тоже хороший опыт», — подытожил наставник.