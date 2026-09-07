США заявили, что Россия готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму

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Спецпосланники Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о готовности российской стороны к переговорам по Украине после завершения выборов в Государственную Думу 20 сентября. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам следует подготовиться к новому запуску переговорного процесса», – заявили в пресс-службе Президента Франции.

Уиткофф и Кушнер раскрыли эту информацию накануне, 6 сентября, в ходе состоявшейся в Киеве беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. На переговорах также присутствовали представители Великобритании, Германии и Франции.

Прошедшая вечером 5 сентября встреча Президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами по Украине продлилась три часа десять минут. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал ее содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

В Белом доме в свою очередь заявили агентству Reuters, что стороны обсудили последующие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что о конкретных действиях будет объявлено в ближайшие недели.

При этом вместе со спецпосланниками Трампа в Москву прилетели представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США. В состав американской делегации входил и не встречавшийся с Путиным высокопоставленный чиновник Минфина США Джин Ланг, отвечающий в этом ведомстве за санкционные меры. «Участие Лэнга предполагает, что санкции США против России были частью обсуждений», – уточнил журналист портала Axios Барак Равид.

Сегодня Уиткофф написал в социальной сети X (прежде Twitter) по итогам встреч в Москве и Киеве, что в ходе консультаций «был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе планирования дополнительных трехсторонних переговоров». «Президент Трамп усердно работает над прекращением убийств, над установлением долгого и прочного мира», – выразил уверенность он.